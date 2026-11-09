¡Por fin! Belinda y Danna se besan durante “Mentiras All Stars” y desatan euforia

El beso sorprendió a los fans. Foto: Jennifer Turrubiartes/IA

Belinda y Danna sorprendieron al protagonizar un sorprendete beso en el Auditorio Nacional durante una de las funciones de “Mentiras All Stars”, espectáculo que reunió a distintas figuras del universo de la obra musical y que tuvo dos presentaciones este domingo 8 de noviembre.

Dentro de la obra la intérprete de “En la oscuridad” continuó con su papel de la serie, como Daniela, mientras que Danna se incorporó al elenco para interpretar a Yuri, la mejor amiga de su personaje.

¿Por qué Danna besó a Belinda en “Mentiras All Stars”?

NO MAMES BELINDA Y DANNA SE ACABAN DE BESAR QUEEEE pic.twitter.com/LOXgkqIal2 — vale 🏹 (@flawlessbeli) November 9, 2026

El momento ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas, durante la segunda función de la obra, cuando ambas artistas compartieron escenario como Daniela y Yuri al interpretar “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca”, números musicales que son recordados en el clásico de esta obra.

Al terminar la interpretación, Danna y Belinda protagonizaron un momento de complicidad que elevó la expectativa entre el público, mientras acercaban sus rostros y se abrazaban, Danna pareció dudar por unos instantes antes de tomar la iniciativa y besar a Belinda en los labios. El beso duró aproximadamente cuatro segundos, tras los cuales la intérprete de “Mala fama” se separó, dejando a Belinda visiblemente sorprendida y al público eufórico.

De acuerdo con el público, el beso de Danna se debe a que en la historia de “Mentiras”, Yuri siempre ha estado enamorada de Daniela, por lo que el acercamiento entre ambas llevó a otro nivel una tensión romántica que forma parte de la historia del musical.

“La Dolce Vita”: la otra conexión romántica entre Belinda y Danna

Cabe recordar que en agosto pasado, Belinda y Danna lanzaron “Dolce Vita”, su primera colaboración musical, incluida en el EP “Wet Dreams” de la intérprete de “Oye Pablo”, dentro del videoclip, ambas cantantes se acercan de manera erótica hasta simular un beso en los labios que realmente culmina en la mejilla.

El tema explora la atracción, el deseo y la complicidad entre dos personas que disfrutan estar juntas.

Por ello, entre las reacciones al encuentro en “Mentiras All Stars” aparecieron comentarios como “OMG, la dolce vita”, una referencia que los seguidores relacionaron con la colaboración musical de las artistas.

En redes sociales comenzaron a circular comentarios tanto psotivos como negativos, pues mientras algunos celebraron con un “por fin” o “vivan las novias”, otros usuarios tacharon a las actrices de “ridículas” y de “querer llamar la ateción por estar fuera de moda”.

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