SMN prevé lluvias en 31 estados y temperaturas de hasta -5 °C este lunes
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El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en 31 estados de México y temperaturas mínimas de -5 °C debido a la persistencia del frente frío número 4 este lunes 9 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este lunes 9 de noviembre se esperan lluvias en 31 estados del país.
El frente frío 4 continuará sobre territorio nacional, por lo que mantendrá temperaturas bajas que alcanzarán mínimas de -5 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 9 de noviembre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Tamaulipas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nuevo León
- Veracruz
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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