SMN prevé lluvias en 31 estados y temperaturas de hasta -5 °C este lunes

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este lunes 9 de noviembre se esperan lluvias en 31 estados del país.

El frente frío 4 continuará sobre territorio nacional, por lo que mantendrá temperaturas bajas que alcanzarán mínimas de -5 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 9 de noviembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Tamaulipas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Coahuila

San Luis Potosí

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

: Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.