SMN prevé lluvias en 31 estados y temperaturas de hasta -5 °C este lunes

| 04:02 | Ángel Sánchez | Uno TV

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en 31 estados de México y temperaturas mínimas de -5 °C debido a la persistencia del frente frío número 4 este lunes 9 de noviembre.
Lluvias
Lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este lunes 9 de noviembre se esperan lluvias en 31 estados del país.

El frente frío 4 continuará sobre territorio nacional, por lo que mantendrá temperaturas bajas que alcanzarán mínimas de -5 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 9 de noviembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Tamaulipas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Nuevo León
  • Veracruz
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.
  • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas
  • Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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