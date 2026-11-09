La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de noviembre de 2026

La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:

– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.

– Escuela es Nuestra

– Clínica es Nuestra

– Sección Humanismo mexicano