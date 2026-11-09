La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de noviembre de 2026

| 07:47 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 9 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 9 de noviembre de 2026

La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
Escuela es Nuestra
Clínica es Nuestra
– Sección Humanismo mexicano

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. 

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