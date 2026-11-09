Trabajadores del INE rechazan aumento salarial y mantienen paro nacional

Paro en el INE. Foto: Cuartoscuro

La atención en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) podría verse afectada este lunes 9 de noviembre, luego de que trabajadores convocaran a un paro nacional para exigir mejores condiciones laborales.

La protesta fue anunciada por personal que realiza los trámites de la credencial para votar en todo el país. Entre sus principales reclamos están los bajos salarios, las jornadas de hasta 12 horas, las fallas en los equipos y las deficiencias en las instalaciones.

INE ofrece aumento salarial del 6% y siete medidas laborales

Ante la amenaza de suspensión de actividades, el INE propuso un incremento salarial del 6% a partir de enero de 2027 para el personal de los MAC con nivel FA1, cuyos sueldos netos se ubican entre 8 mil 500 y 10 mil 500 pesos.

Además, anunció siete medidas para mejorar sus condiciones de trabajo:

Certeza y respeto a las condiciones laborales.

Mayor certeza en los periodos vacacionales.

Capacitación y desarrollo profesional.

Mejor equipamiento, insumos y condiciones de operación.

Revisión y actualización de funciones.

Diálogo permanente.

Seguimiento a las necesidades del personal.

Entre los compromisos específicos, el instituto planteó establecer 30 minutos para el consumo de alimentos, conforme a la normativa vigente, así como fortalecer los descansos y las prestaciones.

También informó que, para el segundo periodo vacacional de 2026, habrá una semana fija del 24 de diciembre al 1 de enero de 2027. Los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada.

En materia de infraestructura, el INE señaló que está en marcha la renovación de equipos tecnológicos y que atenderá de manera prioritaria las solicitudes de papelería, combustible, artículos de limpieza y otros materiales necesarios para operar los módulos.

Trabajadores rechazan propuesta y confirman movilización

Sin embargo, los trabajadores consideraron insuficiente el aumento salarial. Edgar Daniel Mejía, uno de los organizadores del movimiento, aseguró que el incremento representa alrededor de 300 pesos por quincena, por lo que lo calificó como una propuesta que no responde a sus demandas.

El vocero confirmó que la convocatoria al paro nacional se mantiene y llamó a sus compañeros de distintas entidades a sumarse. También denunció que trabajadores de Querétaro, Yucatán, Puebla, Colima y Chihuahua han recibido amenazas, aunque no presentó detalles sobre esos señalamientos.

Por otra parte, los organizadores convocaron a una movilización a las 10:00 horas frente al Consejo General del INE. Mejía pidió que la protesta se realice de manera pacífica, sin caer en provocaciones y con respeto a la ciudadanía y las autoridades.

El movimiento, afirmaron, no responde a intereses partidistas, sino a las exigencias laborales del personal que atiende diariamente a quienes solicitan o renuevan su credencial para votar.

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