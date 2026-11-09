Inflación en México sube a 3.75% en octubre; tomate verde, vuelos y electricidad disparan sus precios

Foto: Cuartoscuro

La inflación anual en México subió a 3.75% durante octubre de 2026, mientras que los precios aumentaron 0.65% respecto a septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los productos y servicios que más se encarecieron destacaron el tomate verde, los vuelos de avión, la electricidad, la calabacita y el jitomate.

El aumento de los precios también se reflejó en el bolsillo de las familias, principalmente por el encarecimiento de alimentos y servicios básicos. En el caso de la electricidad, el incremento estuvo relacionado con el fin del subsidio de verano en 18 ciudades del país.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación anual fue superior al 3.57% registrado en octubre de 2025, mientras que el incremento mensual también superó el 0.36% observado en el mismo mes del año pasado.

¿Qué productos y servicios subieron más de precio en octubre?

El reporte del Inegi identificó aumentos importantes en alimentos, transporte y servicios para el hogar.

Los productos y servicios con las mayores alzas mensuales fueron:

Tomate verde: 35.58%.

35.58%. Transporte aéreo: 26.36%.

26.36%. Calabacita: 23.22%.

23.22%. Electricidad: 18.51%.

18.51%. Servicios profesionales: 9.88%.

9.88%. Jitomate: 9.68%.

9.68%. Servicios turísticos en paquete: 8.72%.

8.72%. Gas doméstico LP: 3.67%.

3.67%. Huevo: 2.16%.

Aunque el tomate verde presentó el mayor incremento porcentual, la electricidad fue el componente que más contribuyó al aumento general de los precios durante octubre.

También destacaron el transporte aéreo, el jitomate y el gas doméstico LP por su impacto en la inflación mensual.

¿Por qué aumentó tanto el precio de la electricidad?

El Inegi explicó que el incremento de 18.51% en las tarifas eléctricas estuvo relacionado principalmente con la conclusión del subsidio de verano aplicado durante la temporada de calor.

Este apoyo terminó en octubre en 18 ciudades donde el instituto realiza mediciones de precios, entre ellas:

Mérida, Yucatán.

Monterrey, Nuevo León.

Acapulco e Iguala, Guerrero.

Torreón, Monclova y Ciudad Acuña, Coahuila.

Veracruz, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos, Veracruz.

Villahermosa, Tabasco.

Tampico, Tamaulipas.

Chetumal y Cancún, Quintana Roo.

Tepic, Nayarit.

Campeche, Campeche.

Tehuantepec, Oaxaca.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La conclusión del subsidio contribuyó al aumento de los precios de los energéticos durante el mes.

¿Qué productos bajaron de precio en octubre de 2026?

No todo se encareció. El Inegi también reportó disminuciones en algunos alimentos, servicios y productos de consumo habitual.

Entre las principales reducciones mensuales se encontraron:

Limón: bajó 16.53%.

bajó 16.53%. Chile serrano: disminuyó 8.98%.

disminuyó 8.98%. Naranja: cayó 8.90%.

cayó 8.90%. Aguacate: retrocedió 7.20%.

retrocedió 7.20%. Papa y otros tubérculos: bajaron 6.29%.

bajaron 6.29%. Plátanos: disminuyeron 4.83%.

disminuyeron 4.83%. Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: bajaron 2.48%.

bajaron 2.48%. Taxi: disminuyó 0.88%.

disminuyó 0.88%. Automóviles: bajaron 0.47%.

bajaron 0.47%. Leche pasteurizada y fresca: disminuyó 0.37%.

Las reducciones ayudaron a moderar el incremento general de los precios, aunque no fueron suficientes para compensar las alzas registradas en electricidad, transporte y algunos alimentos.

¿En qué estados aumentaron más los precios?

El impacto de la inflación no fue igual en todo el país. Durante octubre, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo registraron los mayores incrementos mensuales, por encima del promedio nacional de 0.65%.

Los cinco estados con las mayores variaciones fueron:

Tabasco: 2.39%.

2.39%. Yucatán: 1.59%.

1.59%. Quintana Roo: 1.36%.

1.36%. Nuevo León: 1.25%.

1.25%. Coahuila: 1.21%.

En contraste, las entidades con los menores aumentos mensuales fueron:

Sinaloa: 0.12%.

0.12%. San Luis Potosí: 0.17%.

0.17%. Nayarit: 0.20%.

0.20%. Chihuahua: 0.28%.

0.28%. Querétaro: 0.33%.

Estas cifras corresponden a la variación de precios entre septiembre y octubre, no a la inflación anual de cada estado.

¿Qué ciudades registraron los mayores aumentos?

Por ciudad, Villahermosa, Tabasco, encabezó los incrementos de precios durante octubre, seguida de dos localidades de Coahuila.

Las mayores variaciones mensuales fueron:

Villahermosa, Tabasco: 2.39%.

2.39%. Ciudad Acuña, Coahuila: 2.38%.

2.38%. Monclova, Coahuila: 1.89%.

1.89%. Mérida, Yucatán: 1.59%.

1.59%. Cancún, Quintana Roo: 1.43%.

En el otro extremo, Ciudad Juárez, Chihuahua, registró una disminución de 0.12% en sus precios, mientras que Matamoros, Tamaulipas, presentó una baja de 0.06%.

¿Qué más reportó el Inegi sobre la inflación?

El informe también mostró que la inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles, se ubicó en 3.80% anual, con un incremento mensual de 0.34%.

Por su parte, la inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, fue de 3.59% anual y aumentó 1.75% respecto a septiembre.

Dentro de este último componente, los precios de frutas y verduras subieron 2.35% durante octubre, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 2.13%.

En cuanto a la canasta de consumo mínimo, que permite dar seguimiento a los precios de bienes y servicios esenciales, el Inegi reportó un incremento de 3.59% anual y 0.61% mensual.

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