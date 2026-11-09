Asesinan a interno en el Cereso de Pachuca; detienen a presunto responsable

Interno asesinado en Cereso. Foto: SSP Hidalgo

Un hecho de violencia se registró al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, Hidalgo, durante la mañana de este domingo. Una persona privada de la libertad murió tras ser atacada directamente con un arma blanca.

El hecho ocurrió en el área común de comedores, poco antes de que comenzara la jornada de visita familiar. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó el homicidio a través de una tarjeta informativa.

Asesinan a interno con arma blanca en el Cereso de Pachuca

De acuerdo con la SSPH, la víctima fue identificada con las iniciales J. I. V. B., quien se encontraba cumpliendo una condena de 37 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio.

Tras la agresión, personal penitenciario intervino y aseguró dentro del mismo centro de reclusión a otro interno, identificado como A. D. B. H., señalado como probable responsable del homicidio.

Los agentes pusieron al hombre a disposición de la autoridad investigadora, la cual realizará las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

SSPH reporta normalidad durante las visitas familiares

La dependencia estatal informó que el ataque ocurrió poco antes del inicio de las visitas familiares de este domingo. Pese al homicidio, la jornada de convivencia se desarrolló posteriormente con normalidad y sin que se registraran nuevos incidentes dentro del Cereso de Pachuca.

Por ahora, se deberán esclarecer cómo ocurrió el ataque con arma blanca dentro del penal y determinar la situación jurídica del interno señalado como probable responsable.

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