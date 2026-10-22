¿Por qué los trabajadores rechazan el aumento salarial del 8%?

| 23:39 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Trabajadores del IMSS exigen un aumento directo del 10%, la renuncia de Rafael Olivos y la intervención de Gobernación.

El IMSS anunció un aumento salarial de 8 %; pero al sueldo base solo llega la mitad. El otro 4 % va a la ayuda para renta, que no cotiza para la pensión ni se integra al aguinaldo. Presentarlo como un alza de 8 es propaganda.

La dirigencia sindical dio por cerrada la revisión y presume el mayor incremento en veinte años. Sin embargo, el aumento real supera la inflación apenas por medio punto. La mayoría de los trabajadores rechazó la primera oferta y ahora repudia la segunda por raquítica; el sindicato firmó lo que su base no acepta.

Zoé Robledo sostiene que el aumento es viable; no obstante, el mismo instituto restringe la Modalidad 40, el esquema clave para elevar la pensión. Concede 4 % por un lado y recorta expectativas de retiro por el otro: la viabilidad de hoy se carga a los jubilados de mañana.

Los inconformes exigen 10 % directo al tabulador, la renuncia de Olivos y la intervención de Gobernación; mantienen plantones y edificios tomados. El conflicto ya no es solo salarial, sino que cuestiona al sindicato y a la conducción del instituto.

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