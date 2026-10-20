¿Por qué César Jáuregui está preso y qué investiga la FGR?

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, duerme en prisión: fue detenido el sábado, liberado el domingo y recapturado ese mismo día. La fiscalía estatal lo acusa de ejercicio ilegal de funciones y de destruir información; la FGR, de traición a la patria.

El caso nació en la Sierra Tarahumara. En abril, un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal terminó en tragedia: murieron dos agentes de la CIA y dos integrantes de la fiscalía de Chihuahua. El gobierno de Maru Campos dijo que los estadounidenses adiestraban, no operaban; hoy las dos fiscalías la contradicen.

Durante seis meses la gobernadora defendió la operación. Jáuregui fue su fiscal y su aliado; chocó con ella, y cuarenta y ocho horas después estaba preso. Su abogado acusó traición; el dirigente del PAN, Jorge Romero, calló.

Jáuregui paga la factura; Maru Campos conserva el poder; Morena capitaliza el escándalo. Todos invocan la soberanía; nadie explica quién autorizó vulnerarla.

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