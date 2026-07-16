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Noticias de hoy 16 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Representará a México

A sus 17 años, Fabricio Guillermo Echeverría Moreno ya se alista para portar los colores de México en dos de las competencias de Física más importantes de Iberoamérica y Centroamérica.

Sin sentencia

Cuatro de cada 10 personas en prisión en México permanecían sin sentencia al cierre de 2025, de acuerdo con el Inegi. El organismo informó que 42.2% de las personas privadas de la libertad no contaba con una resolución judicial.

“Ley Pedro Sola”

La polémica de Pedro Sola por sus comentarios violentos en contra de los perros llegó al Congreso de la Ciudad de México (CDMX), donde se propuso sancionar con cárcel la apología al maltrato animal.

Arancel para Brasil

Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo gobierno repudió la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado.

Jueves lluvioso

Este jueves, el monzón mexicano y la onda tropical 19 mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo.

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