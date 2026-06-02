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Noticias de hoy 2 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Pide respetar

Claudia Sheinbaum pidió al embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” del país, después de que criticó la postura del Gobierno por el narcotráfico.

Bajo candado

Autoridades capitalinas han desplegado un operativo de seguridad ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de ingresar al Zócalo.

Cae “Gabito”

Gabriel Nicolás “N”, alias el “Gabito” o el “80”, fue detenido en Mazatlán; es señalado como uno de los líderes de los “Chapitos” en el estado de Sinaloa.

Amenaza soberanía

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, afirmó que la soberanía de los mexicanos enfrenta amenazas internas como el crimen organizado y el populismo autoritario.

Mexicana al Vaticano

El Papa León XIV nombró a la ejecutiva de medios mexicana, María Montserrat Alvarado, como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

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