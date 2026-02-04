GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 4 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Logran acuerdo

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto de sequía extrema.

Retiran agentes del ICE

El “zar fronterizo” de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el retiro inmediato de 700 elementos del ICE de la ciudad de Minneapolis, tras semanas de tensión por la muerte de Alex Pretti y Renee Good.

¿Alza de extorsiones?

Uno TV documentó que las extorsiones en la Ciudad de México crecieron 260% en el último año, pero las autoridades aseguran que esto se debe a una campaña para fomentar la denuncia.

Destruyen químicos

La FGR realizó la incineración de precursores químicos y metanfetamina asegurada durante operativos en tres domicilios de Chilpancingo, Guerrero, incluyendo un probable laboratorio clandestino.

Junto a Elvis Presley

Donovan Carrillo buscará su primera medalla olímpica en Milano Cortina 2026 acompañado de la música de Elvis Presley, un personaje con el que se identifica.

