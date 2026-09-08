Noticias de hoy 8 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Cuatro de cada diez estudiantes mexicanos quedaron por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas, lectura y ciencias, en la evaluación PISA 2025.
A un año de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Uriel y Jazlyn, dos menores que sobrevivieron, siguen con atención para tratar las secuelas.
Este 8 de septiembre seguirán las lluvias en todos los estados del país por la onda tropical 37, el monzón mexicano y el huracán Marie.
Rusia reanudó sus ataques aéreos contra Ucrania, dejando al menos dos muertos y diez heridos.
Julián Quiñones aparece entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que premia al mejor jugador del mundo.
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