¿Puedes llevar comida y alimentos en el avión? Esto sí y esto no

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Checa qué alimentos y comida podrás subir al avión. Foto: Cuartoscuro

Si en esta temporada de vacaciones de verano has llegado con comida al aeropuerto y te han negado el ingreso a la sala de espera, te explicaremos la razón y te diremos cuáles alimentos están permitidos y cuáles prohibidos.

¿Te quieres llevar chocolates, cajeta, queso o dulces típicos en el avión? La respuesta es que sí puedes transportarlos, pero no todos pueden viajar en el equipaje de mano.

El AICM establece restricciones distintas para algunos productos, mientras que Senasica tiene otras reglas cuando se trata de ingresar alimentos a México. Por eso, una comida puede estar permitida dentro del avión, pero tener restricciones al llegar al país.

¿Qué comida puedes llevar en el equipaje de mano?

De acuerdo con las indicaciones del AICM, algunos alimentos sólidos pueden transportarse tanto en el equipaje de mano como en el documentado.

Entre ellos están:

Chocolate sólido

Queso sólido

Camote

Dulce de guayaba

Dulce de acitrón

Dulce de leche

Dulces típicos

Fórmula, lecha materna y papillas

La recomendación es llevarlos bien empacados para evitar derrames, olores o daños durante el viaje. Recuerda no olvidar el peso permitido, de acuerdo con tu aerolínea, para el equipaje de mano.

¿Qué alimentos deben ir en el equipaje documentado?

Hay productos que, de acuerdo con el AICM, deben viajar en la maleta que se documenta.

Entre ellos están:

Chocolate en crema o líquido

Cajeta

Comida enlatada

Helados

Queso crema

También hay que considerar que las reglas pueden cambiar dependiendo de la aerolínea, el aeropuerto y el destino.

Alimentos permitidos en vuelos nacionales

Algunas líneas aéreas tienen especificaciones muy claras cuando se tratan de viajes nacionales, así, por ejemplo, Viva Aerobus permite en vuelos dentro de México llevar comidas como:

Sándwiches

Frutas

Nueces

Alimentos perecederos empacados al alto vacío

Quesos o alimentos perecederos

También especifican que ciertos alimentos no perecederos se pueden transportar en el equipaje de mano siempre y cuando los envases no excedan los 100 ml.

¿Y qué dice Senasica sobre la comida que entra a México?

Aquí está la parte que muchos viajeros pasan por alto.

Si regresas a México desde otro país con alimentos de origen animal, vegetal, acuícola o pesquero, no basta con que el producto haya podido viajar en el avión.

Senasica tiene una lista de productos permitidos, regulados y prohibidos para ingresar al país. La información oficial para viajeros fue actualizada el 23 de julio de 2026.

Entre los permitidos se encuentran:

Almendras

Avellanas

Nuez de nogal sin cáscara

Café tostado y molido

Harinas de granos y cereales

Hierba mate

Tabaco procesado

Entre los alimentos prohibidos para ingresar a México se hallan:

Carnes (frescas, congeladas, refrigeradas)

Quesos

Mariscos

Productos de elaboración casera o artesanal

Frutas y hortalizas frescas

Flores y follajes frescos

Material propagativo (bulbos, esquejes, plántulas, tierra)

El objetivo es evitar que entren al territorio nacional plagas o enfermedades que puedan afectar la producción agroalimentaria.

Eso significa que llevar un alimento en el avión y poder ingresarlo a México son dos cosas diferentes.

¿Qué pasa si llevas un alimento restringido?

El problema puede aparecer al llegar al país.

Senasica cuenta con personal que inspecciona el equipaje de los viajeros para detectar productos que puedan representar un riesgo sanitario. Durante 2026, el organismo informó que sus revisiones incluyen equipaje de pasajeros que llegan a México por vía aérea y marítima.

Por eso, si tienes dudas sobre un alimento que compraste durante tus vacaciones, lo mejor es consultar antes de viajar la lista oficial de Senasica.

Senasica recuerda a los viajeros que el ingreso de productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero puede favorecer la entrada de plagas y enfermedades inexistentes en México, mismas que provocarían pérdidas en la producción y la economía nacional.

Ojo antes de cerrar la maleta

Que un alimento pueda subir al avión no significa automáticamente que pueda entrar a México. Antes de viajar revisa tres cosas: las reglas del aeropuerto, las de tu aerolínea y, si cruzarás una frontera, las disposiciones sanitarias del país de destino.

Si regresas a México, la referencia oficial es la lista de Senasica de productos permitidos y prohibidos para viajeros.

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