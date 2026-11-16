Lo que debes saber para enviar paquetes de EE.UU. a México en Navidad. Foto: Envato

El Servicio Postal de EE.UU. (USPS) recomienda enviar a México a más tardar el 9 de diciembre con algunos servicios y el 16 de diciembre con otros, para que lleguen antes del 25. Además, hay artículos prohibidos y un valor a partir del cual la aduana mexicana puede cobrar impuestos. Estas son las reglas de USPS y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

¿Qué no se puede enviar a México?

USPS prohíbe en todos los envíos internacionales aerosoles, bebidas alcohólicas, cigarrillos, esmalte de uñas, perfumes con alcohol, hielo seco y productos de cáñamo, incluido el CBD, según su lista de restricciones internacionales.

Para México hay prohibiciones adicionales en el listado por país. Algunas afectan directamente a los paquetes navideños:

Dinero en efectivo, joyería y objetos de valor

Cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado

Carne de cerdo y sus derivados

Dulces, pasteles, frutas y verduras perecederos

Medicamentos en pastillas, cápsulas y otras formas similares

El mismo listado señala que el chocolate necesita autorización previa de la Secretaría de Economía. Los productos medicinales, de belleza, cosméticos y de aseo personal sólo se admiten con aprobación previa de la autoridad sanitaria mexicana.

Las baterías de litio también tienen reglas especiales, así que verifica con USPS antes de enviar aparatos electrónicos o juguetes que las incluyan. México puede devolver o confiscar envíos con artículos prohibidos o restringidos, según el capítulo de elegibilidad del manual.

¿Cuánto se paga en impuestos?

USPS informa que desde el 1 de marzo de 2019 se aplican impuestos de importación a mercancía con valor declarado superior a 50 dólares. En esos casos, Correos de México solicita una factura comercial.

Si el paquete entra por mensajería, el procedimiento simplificado de la ANAM cubre mercancía de hasta 2 mil 500 dólares. La página de mensajería de la ANAM establece una tasa global general de 33.5% y, para mercancía de tratados comerciales con valor superior a 117 dólares, una tasa de 19%.

Distintos análisis privados resumen así los tramos para envíos de EE. UU. o Canadá bajo el T-MEC. No son una tabla oficial, por lo que conviene confirmarlos con la empresa de envío:

Hasta 50 dólares: sin impuesto general de importación ni IVA, aunque puede aplicarse un derecho de trámite aduanero

De 50.01 a 117 dólares: tasa de 17%

Más de 117 dólares y hasta 2 mil 500: tasa de 19%

Por ejemplo, con un valor declarado de 100 dólares, la tasa de 17% equivaldría a 17 dólares.

La exención depende de que la mercancía sea originaria de Estados Unidos o Canadá. Un producto fabricado en otro país y comprado en EE. UU. podría pagar más, y el valor que cuenta es el declarado en la factura.

¿Cuánto cuesta enviarlo y qué papeles necesito?

El precio depende del servicio, el peso, el tamaño y el destino. USPS publica las tarifas en el Notice 123. El manual para México fija límites de peso de 70 libras en los servicios Priority y de cuatro libras en First-Class Package. Esos precios no incluyen los impuestos de la aduana mexicana.

La declaración de aduana depende del servicio, según la guía de formularios de USPS:

First-Class Package International Service: PS Form 2976, que debe estar completo y generado por computadora

Priority Mail International: PS Form 2976-A

Priority Mail Express International: PS Form 2976-B

El formulario se protege con el sobre plástico PS Form 2976-E. Puedes completar los datos en la página de formularios aduanales de USPS, o en la sucursal con el PS Form 2976-R.

Si el valor supera el umbral de impuestos, incluye la factura comercial. Escribe el código postal mexicano de cinco dígitos antes del nombre de la ciudad y “MEXICO” en la última línea de la dirección.

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