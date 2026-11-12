Navidad 2026: el último día para enviar regalos por USPS, UPS y FedEx

Compañías de mensajería dan sus fechas para diciembre. Foto: Envato.

Si quieres que tus regalos lleguen antes del 25 de diciembre, no conviene esperar a que falten unos cuantos días para Navidad. USPS, UPS y FedEx ya tienen publicadas sus fechas recomendadas de envío para 2026 en Estados Unidos, con plazos distintos según el servicio y el destino. Algunos paquetes deberán salir desde el 15 de diciembre y los envíos internacionales tienen fechas límite todavía más tempranas.

Para muchas familias latinas que viven en Estados Unidos, esta temporada también significa mandar regalos a hijos, padres y otros familiares que están en otro estado o en países como México. El calendario importa: elegir un servicio económico puede exigir que entregues el paquete con más anticipación.

USPS: ¿cuándo es el último día para enviar paquetes de Navidad?

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) recomienda estas fechas para que las cartas y los paquetes lleguen antes del 25 de diciembre a direcciones de los 48 estados contiguos:

Servicio postal Fecha límite recomendada USPS Ground Advantage Jueves 17 de diciembre First-Class Mail Jueves 17 de diciembre Priority Mail Viernes 18 de diciembre Priority Mail Express Sábado 19 de diciembre

El calendario oficial de USPS aclara que se trata de fechas recomendadas, no de una garantía absoluta de entrega. El origen, el destino y la hora en que la oficina postal recibe el paquete pueden modificar el tiempo de tránsito.

Si vas a enviar un regalo a Alaska, Hawái, Puerto Rico o algún territorio estadounidense, debes anticiparte todavía más. Para esos destinos, Ground Advantage tiene como fecha recomendada el 16 de diciembre; First-Class Mail vence el 17, Priority Mail el 18 y Priority Mail Express el 19.

UPS: fechas límite para que tus regalos lleguen antes de Nochebuena

UPS también recomienda planear los envíos con tiempo. Para los servicios aéreos, las fechas de referencia que debes considerar para una entrega programada el 24 de diciembre son:

Servicio Fecha de envío UPS 3 Day Select Lunes 21 de diciembre UPS 2nd Day Air Martes 22 de diciembre UPS Next Day Air Miércoles 23 de diciembre UPS Ground Depende del código postal de origen y destino

Hay una advertencia importante: UPS señala que algunos paquetes enviados mediante 2nd Day Air y 3 Day Select durante determinadas fechas de diciembre podrían necesitar un día adicional de tránsito. Además, entre el 16 de noviembre de 2026 y el 8 de enero de 2027, ciertos envíos Ground y Standard podrían tardar más de lo habitual.

Por eso, antes de pagar, revisa el tiempo estimado con la herramienta de cálculo de tiempos y costos de UPS. No todos los trayectos tienen el mismo plazo.

FedEx: estos son los últimos días para enviar regalos

FedEx publicó su calendario de envíos para Navidad 2026. La empresa utiliza como referencia la entrega programada para el 24 de diciembre y advierte que los tiempos de FedEx Ground y Home Delivery dependen de la distancia entre el remitente y el destinatario.

Estas son las fechas de referencia para los principales servicios:

Servicio FedEx Fecha límite FedEx Ground Economy Martes 15 de diciembre FedEx Express Saver Lunes 21 de diciembre FedEx 2Day y 2Day AM Martes 22 de diciembre FedEx Overnight Miércoles 23 de diciembre FedEx SameDay Jueves 24 de diciembre

Para FedEx Ground y Home Delivery no existe una fecha única: el tránsito suele tomar entre uno y cinco días hábiles dentro de los 48 estados contiguos. La compañía pide consultar su mapa de tiempos según los códigos postales.

¿Cuándo enviar regalos de Navidad a México y otros países?

Si tienes familiares fuera de Estados Unidos, debes prestar especial atención a los envíos internacionales. USPS recomienda estas fechas para que los paquetes tengan posibilidad de llegar antes del 25 de diciembre:

9 de diciembre: First-Class Package International y Priority Mail International

16 de diciembre: Priority Mail Express International

Estas fechas aplican a destinos como México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Canadá, entre otras regiones.

FedEx maneja otros plazos. Para envíos desde Estados Unidos hacia México, su servicio International Economy tiene como fecha recomendada el 21 de diciembre. Para Puerto Rico, el plazo indicado es el 22 de diciembre. Los envíos a otros destinos deben revisarse por separado.

Hay un detalle que puede cambiarlo todo: los tiempos internacionales no contemplan necesariamente las demoras en aduanas. Un paquete puede salir de Estados Unidos dentro del plazo y aun así quedarse detenido durante una revisión.

Navidad 2026: ¿USPS, UPS y FedEx entregarán el 24 y 25 de diciembre?

La operación cambia durante los días festivos. El jueves 24 de diciembre, UPS contempla entregas, aunque no recogerá paquetes Ground y las recolecciones de servicios aéreos e internacionales deben haberse coordinado antes del 18 de diciembre. FedEx tendrá servicio modificado en Nochebuena.

El viernes 25 de diciembre, USPS, UPS y FedEx no ofrecerán sus servicios regulares de recolección y entrega. UPS confirma que estará cerrado y FedEx también marca Navidad como día sin servicio regular.

La recomendación es no jugar con el calendario. Si el regalo tiene que cruzar una frontera o recorrer varios estados, adelantar el envío puede evitarte una preocupación justo cuando lo que quieres es disfrutar las fiestas. A veces, el mejor regalo para la familia es que llegue a tiempo.

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