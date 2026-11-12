Latin Grammy Awards 2026 en vivo: Rosalía ganó Mejor Canción Pop
Sigue los Latin Grammy 2026, con todos los ganadores y actuaciones más importantes de la noche más importante para la música latina en Estados Unidos
“La Perla” ganó el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Pop
La canción “La Perla”, de la cantante española ROSALÍA junto al grupo mexicano Yahritza y Su Esencia, obtuvo el Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción Pop. El tema forma parte de LUX, el cuarto álbum de estudio de ROSALÍA, publicado el 7 de noviembre de 2025. La composición estuvo a cargo de Noah Goldstein, David Rodríguez, ROSALÍA, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.
Bobby Pulido gana el Latin Grammy al Mejor Album de Música Tejana
El cantante estadounidense Bobby Pulido obtuvo su tercer Latin Grammy al ganar en la categoría Mejor Álbum de Música Tejana por su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). El artista ya había recibido este reconocimiento en 2022 por Para Que Baile Mi Pueblo y en 2025 por el primer volumen de su proyecto en vivo. Con este nuevo galardón, Pulido suma tres premios de la Academia Latina de la Grabación en esta categoría.