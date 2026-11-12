Latin Grammy Awards 2026 en vivo: Rosalía ganó Mejor Canción Pop

Bobby Pulido gana el Latin Grammy al Mejor Album de Música Tejana

El cantante estadounidense Bobby Pulido obtuvo su tercer Latin Grammy al ganar en la categoría Mejor Álbum de Música Tejana por su producción Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). El artista ya había recibido este reconocimiento en 2022 por Para Que Baile Mi Pueblo y en 2025 por el primer volumen de su proyecto en vivo. Con este nuevo galardón, Pulido suma tres premios de la Academia Latina de la Grabación en esta categoría.