Trabajadores de construcción en NYC: derechos y seguridad tras colapso de un edificio en Brooklyn

La ley federal permite a los trabajadores reportar riesgos. Foto: AFP

El colapso de un edificio cerca de las avenidas Flatbush y Bedford, en Brooklyn, Nueva York dejó una pregunta urgente para quienes trabajan en obras de construcción: qué derechos tienen cuando las condiciones de seguridad fallan.

La ley federal les permite reportar riesgos, solicitar una inspección confidencial y recibir protección contra represalias, según la Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

En Nueva York, el Departamento de Trabajo estatal explica que una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo puede ser cubierta por compensación laboral, que incluye atención médica y salarios perdidos. Las autoridades de la ciudad, por su parte, mantienen una investigación sobre el derrumbe y han informado de cierres viales y de tuberías de agua en la zona, de acuerdo con NYC311.

¿Qué derechos tienen los trabajadores de construcción?

Los trabajadores de construcción tienen derecho a un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos que puedan causar una lesión grave o la muerte. La OSHA establece que el empleador debe identificar y corregir las condiciones inseguras, además de informar sobre los peligros y entregar el equipo de protección necesario para la tarea.

También pueden recibir capacitación sobre los riesgos de la obra y los métodos para evitar daños. La agencia federal indica que los trabajadores pueden hacer preguntas, pedir información sobre seguridad y reportar una condición peligrosa sin temor a represalias.

En el caso de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, la ley federal permite reportarla sin sufrir represalias. La norma de OSHA sobre reporte de lesiones establece que el empleador debe informar al trabajador de este derecho y prohíbe despedirlo, discriminarlo o castigarlo por hacerlo.

¿Cómo reportar un riesgo en una obra de construcción?

Un trabajador puede presentar una queja ante OSHA si considera que existe una condición insegura o insalubre. La agencia federal permite solicitar una inspección y pedir que su nombre no sea revelado al empleador.

La queja puede hacerse por teléfono, en persona o por escrito, y no se requiere un formulario específico. OSHA acepta reportes en cualquier idioma; para una queja de represalia, la agencia también admite presentaciones orales o escritas.

Si un trabajador cree que una tarea es peligrosa o ilegal, puede negarse a realizarla bajo ciertas condiciones. La OSHA explica que, si el empleador lo castiga por esa decisión, puede presentar una queja de represalia; en ese caso, el reporte debe hacerse dentro de 30 días.

¿Qué hacer si un trabajador resulta lesionado?

En Nueva York, una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo puede dar derecho a compensación laboral. El Departamento de Trabajo del estado señala que esta cobertura puede incluir atención médica y compensación por salarios perdidos.

La guía estatal indica que el trabajador debe notificar por escrito a su empleador dentro de 30 días de la lesión. Después, puede presentar el formulario C-3 ante la Junta de Compensación Laboral de Nueva York.

La misma fuente establece que el empleador no puede despedir, discriminar ni castigar a un trabajador por presentar un reclamo de compensación laboral. Esta protección busca evitar que una persona deje de buscar atención o apoyo por miedo a perder su empleo.

¿Qué protecciones existen contra represalias?

La ley federal prohíbe que un empleador tome represalias contra un trabajador que reporte una condición insegura, presente una queja o participe en una investigación de seguridad. La OSHA administra más de 20 leyes de protección al denunciante, incluida la sección 11(c) de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

Si un trabajador considera que fue castigado por reportar un riesgo, puede presentar una queja ante OSHA. La agencia acepta reportes orales, escritos o en línea, en cualquier idioma, y establece que la queja debe describir las fechas y los hechos relacionados con la represalia.

En Nueva York, el Departamento de Trabajo estatal también protege a los trabajadores que ejercen sus derechos laborales. La ley prohíbe que un empleador discrimine, despida o castigue a un trabajador por presentar una queja o por ejercer sus derechos.

¿Cuándo conviene contratar a un abogado tras una lesión o accidente laboral?

En Nueva York, un trabajador lesionado en su empleo siempre tiene derecho a un abogado para tramitar su reclamo de compensación laboral, aunque no es obligatorio contratarlo. El trabajador no paga nada por adelantado. Si el reclamo termina con un pago, el abogado puede cobrar honorarios, pero la Junta de Compensación Obrera del estado debe aprobarlos, y se descuentan de ese pago. Cuando el reclamo solo involucra gastos médicos, como un tratamiento que la aseguradora se niega a autorizar, no hay un pago del cual descontar honorarios. Para esos casos, la Junta y el Colegio de Abogados del estado conectan al trabajador con abogados voluntarios que lo representan gratis.

La asesoría legal se vuelve importante cuando la aseguradora de compensación laboral del empleador disputa o rechaza el reclamo, cuando hay una audiencia ante la Junta o cuando la lesión es grave. En la construcción hay además otra razón: si el accidente lo causó alguien distinto del empleador, como un contratista o el dueño de la obra,el trabajador puede demandarlo y cobrar daños que la compensación laboral no cubre, como el salario perdido completo o el dolor y sufrimiento.

Para estos casos, la Ley Laboral del estado de Nueva York (Labor Law) tiene dos secciones que protegen específicamente a los obreros de la construcción. La sección 240, conocida como “ley de andamios” (Scaffold Law), cubre los accidentes por trabajos en altura, como caídas desde andamios o escaleras. La sección 241 hace responsables a dueños y contratistas cuando se violan normas específicas de seguridad en la obra, sin que el trabajador tenga que probar negligencia.

Una demanda por un accidente de construcción debe presentarse, en general, dentro de los tres años; si el trabajador murió, su familia tiene en general dos años para demandar por muerte injusta.

Los beneficios de compensación laboral están disponibles para todo trabajador elegible en el estado, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio. La Oficina del Defensor del Trabajador Lesionado de la Junta orienta gratis sobre reclamos, formularios, audiencias y apelaciones, en el (877) 632-4996.

¿Qué se sabe del colapso del edificio en Brooklyn?

Colapso de edificio en Brooklyn. Foto: AFP

El reporte de NYC311 confirma que continúa una investigación de emergencia por el colapso de un edificio en 1321 Flatbush Avenue. Las autoridades informaron cierres de tránsito en varios tramos de las avenidas Flatbush y Bedford y calles cercanas.

El mismo aviso indica que el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York cerró tuberías principales de agua para facilitar las labores de búsqueda y rescate. Los edificios cercanos pueden registrar falta de agua o baja presión; la ciudad no estableció una hora de restablecimiento del servicio.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York anunció un centro de recepción para residentes afectados en la YMCA de Flatbush, en 1401 Flatbush Avenue.

Lo que el DOB sabía del lote vecino antes del derrumbe

El edificio de tres pisos de 1321 Flatbush Avenue, que se derrumbó el miércoles 11 de noviembre, cayó dentro de una excavación en el lote contiguo, 2625 Bedford Avenue. Esa obra ya había sido sancionada este año por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB).

Captura de pantalla del DOB

Según los registros del DOB, el 20 de marzo los inspectores paralizaron la demolición del pequeño edificio que había en el lote, porque las propiedades vecinas no contaban con protección adecuada. El 23 de abril comprobaron que la demolición había seguido pese a la orden y emitieron una nueva violación. La orden de paralización se levantó el 8 de mayo, después de que los responsables del proyecto corrigieron las condiciones señaladas.

La obra tenía permisos vigentes de excavación y cimentación. La excavación había comenzado hace unos dos meses y seguía en curso hasta ayer, según confirmó el comisionado del DOB, Ahmed Tigani. La institución solo había aprobado un edificio de tres pisos en el lote, aunque los desarrolladores ya habían presentado planos, aún sin aprobar, para levantar uno de nueve.

Ese mismo miércoles, el organismo emitió una orden de paralización total de la obra. Actualmente, el alcalde Zohran Mamdani informó que investigan en conjunto, y que la ciudad abrió una investigación completa a los dueños de la obra. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado la causa del derrumbe.

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