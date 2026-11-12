Dónde regalarán pavos en Nueva York para Thanksgiving: fechas, lugares y requisitos

La cantidad de pavos disponibles puede ser limitada. Foto: Shutterstock

Como es tradición en la víspera de Thanksgiving, distintas organizaciones comunitarias, instituciones religiosas, centros de salud y representantes locales estarán entregando pavos gratis para la cena del 26 de noviembre.

Según los calendarios de cada jornada, dirigida a las familias que necesiten el apoyo, se realizarán entre el jueves 19 y el martes 24 de noviembre, tanto en Nueva York como Nueva Jersey.

Las personas que deseen participar deben considerar que solo se entregará un pavo por familia hasta agotar existencias. Asimismo, en algunos puntos podrían solicitar un registro previo para llevar el control. La clave es conocer los detalles y cumplir con los requerimientos.

Las proyecciones de la consultora PwC señala que la cena de Thanksgiving podría salir un poco más cara este año para las familias que viven en Estados Unidos, así que contar con el pavo representa un ahorro importante.

¿Dónde regalarán pavos en Nueva York antes de Thanksgiving?

1. The Interchurch Center

El Interchurch Center organizará una jornada de entrega gratuita de pavos y abrigos el jueves 19 de noviembre, de 2:00 pm a 5:00 pm (ET), de acuerdo con la información de su sitio web.

La actividad tendrá lugar en 61 Claremont Avenue, Nueva York, NY 10027, en el área de Morningside Heights, Manhattan.

La distribución se realizará por orden de llegada y estará sujeta a la disponibilidad de los alimentos. La organización recomienda acudir con tiempo para tener mayores posibilidades de recibirlo.

2. Boys & Girls Club of Harlem

El Boys & Girls Club of Harlem celebrará su tradicional jornada de entrega de pavos y alimentos el sábado 21 de noviembre, entre las 12:00 pm y las 4:00 pm (ET). La cita será en su sede ubicada en 521 West 145th Street, Nueva York, NY 10031.

Esta actividad es que no requiere inscripción previa y la entrada será gratuita. Además de pavos y productos para acompañar la cena de Thanksgiving, los asistentes podrán acceder a otros recursos comunitarios.

Entre los servicios anunciados figuran evaluaciones de salud, controles de presión arterial, vacunas contra la gripe y artículos de higiene. También se entregarán vales de ropa a través del Ejército de Salvación.

3. The Gardiner Foundation

Otra oportunidad para conseguir un pavo gratis estará en El Bronx. La Gardiner Foundation realizará su distribución anual el sábado 21 de noviembre, de 9:00 am a 2:00 pm (ET).

El evento tendrá lugar en las canchas de baloncesto de St. James Park, ubicadas en 2550 Jerome Avenue, Bronx, NY 10468.

Aunque el anuncio confirma la entrega gratuita, es recomendable revisar la información del organizador antes de trasladarse, especialmente para conocer si quedan unidades disponibles y si se establecen condiciones adicionales.

4. Jornada de Thanksgiving del Distrito 27

Los residentes de Queens también tendrán una alternativa organizada por la vicealcaldesa adjunta y concejal del Distrito 27, Nantasha Williams.

La actividad se realizará el sábado 21 de noviembre, de 11:00 am a 2:00 pm (ET), en el estacionamiento de Morning Star Missionary Baptist Church, situado en 114-44 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11433.

La distribución incluirá pavos, pollo, rabo de res y productos vegetales. Sin embargo, hay una condición importante: cada hogar podrá recibir únicamente una proteína, mientras haya suministros disponibles.

La página oficial del Concejo Municipal incluye un enlace para confirmar la participación mediante RSVP. Por eso, quienes quieran acudir deben revisar el registro antes de dirigirse al lugar.

5. The Tashane Way Foundation

En el sur del Bronx, The Tashane Way Foundation organizará su entrega anual de pavos el domingo 22 de noviembre, a partir de las 12:00 pm (ET). El punto de distribución será St. Mary’s Park Houses, frente al número 671 de Westchester Avenue.

La actividad entregará pavos y otros productos para preparar la comida de Thanksgiving, hasta agotar las existencias. La fundación no anunció un requisito de inscripción previa, por lo que recomienda a las familias llegar temprano.

6. The Mall at Bay Plaza

El centro comercial The Mall at Bay Plaza, ubicado en 200 Baychester Avenue, Bronx, NY 10475, también tendrá una iniciativa para entregar pavos gratuitos.

En este caso, hay que prestar atención a dos fechas diferentes. Primero, las personas interesadas deberán acudir el viernes 20 de noviembre, a partir de las 5:00 pm (ET), durante el encendido del árbol navideño del centro comercial, para recoger un boleto en la entrada Village Area, en el nivel principal.

La entrega de los pavos se realizará posteriormente, el martes 24 de noviembre. El boleto será obligatorio para recibir el alimento y se permitirá uno por familia.

Pavos gratis en Nueva Jersey

1. Saint James Health

En Newark, Saint James Health y RWJBarnabas Health organizarán dos jornadas de distribución de pavos, con la posibilidad de reservar un horario para recogerlos.

La primera se realizará el jueves 19 de noviembre, de 2:00 pm a 5:00 pm (ET), en el centro de salud de 332 South 8th Street, Newark, NJ.

La segunda tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, en el mismo horario, en la sede de 228 Lafayette Street, Newark, NJ.

En ambos puntos se habilitaron 400 espacios de inscripción anticipada y se reservaron 100 pavos adicionales para personas que acudan sin registro, por orden de llegada y hasta agotar existencias.

El límite es de un pavo por registro y hogar. Quienes completen la inscripción deben acudir durante el horario seleccionado y presentar el mensaje de confirmación o el código QR correspondiente. Si no llegan en el turno asignado, el pavo podría entregarse a otra familia.

2. Mercy House

La Arquidiócesis de Newark también anunció que Mercy House realizará una distribución de pavos y alimentos complementarios entre el 17 y el 19 de noviembre en Newark, Jersey City y Elizabeth.

La iniciativa contempla productos para acompañar la cena, como relleno, salsa gravy, salsa de arándanos y mezcla para pan de maíz, además de pavos.

Sin embargo, el anuncio de la Arquidiócesis no especifica en su página las direcciones, los horarios de cada punto ni las condiciones que deben cumplir los beneficiarios. Por eso, las personas interesadas deberían comunicarse con Mercy House al 201-912-3272.

Recuerda que También estas jornadas entregan un pavo entero y son diferentes de aquellas que ofrecen una comida preparada o una caja de alimentos. Asimismo, consulta las páginas oficiales de cada organizador antes de salir, ya que los horarios, las condiciones y la disponibilidad pueden cambiar.

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