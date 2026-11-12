La alcaldesa de Miami-Dade pide al Congreso salvar el TPS: cómo va el proceso

La alcaldesa pidió restituir el TPS por ley. Foto: AFP

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió a los líderes del Congreso de Estados Unidos que restituyan el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua “en esta sesión, no en la siguiente”, de acuerdo con la carta que publicó en su cuenta de X.

El TPS es un permiso que el gobierno federal otorga a personas de países en guerra, desastre o crisis grave, y que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país no sea seguro. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump canceló la mayoría de esas protecciones y, tras varias decisiones judiciales, la alcaldesa sostuvo en su carta que el Congreso es el único contrapeso que queda.

Por eso, la petición llegó en un momento clave para miles de familias del sur de Florida, porque cada uno de los cuatro países se encuentra en una etapa distinta y, al mismo tiempo, varios proyectos de ley siguen esperando una votación.

¿Qué pidió la alcaldesa Levine Cava al Congreso?

La carta, fechada el 10 de noviembre de 2026, fue dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder de la mayoría en el Senado, John Thune; y a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, con copia a la delegación de Florida en el Congreso. En ella, Levine Cava se presentó en nombre de los 2.7 millones de residentes del condado y argumentó que los votantes rechazaron en las elecciones de la semana anterior las políticas que separaron a familias inmigrantes.

Además, la alcaldesa recordó que al inicio de 2025 había 17 países con TPS, que protegían a cerca de 1.4 millones de personas, y que desde entonces se cancelaron 13 de esas designaciones, con más de 1.1 millones de afectados. Para responder a esa situación, la carta planteó tres peticiones concretas:

Restituir el TPS por ley para los países cuyas designaciones se cancelaron mientras persistan las condiciones peligrosas, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua

para los países cuyas designaciones se cancelaron mientras persistan las condiciones peligrosas, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua Proteger el estatus y los permisos de trabajo de los beneficiarios actuales y recientes, para que ninguna familia pierda su sustento mientras el Congreso debate

de los beneficiarios actuales y recientes, para que ninguna familia pierda su sustento mientras el Congreso debate Devolver a los tribunales la facultad de revisar las cancelaciones del TPS y reforzar la supervisión del Congreso, como propone la Ley de Revisión del TPS

Esta no es la primera vez que el condado se pronuncia sobre el tema. De hecho, la Comisión del Condado aprobó el 21 de julio de 2026 una resolución en la que también pidió al Congreso y al presidente restituir el TPS para esos cuatro países, entre otros.

Cuántos beneficiarios del TPS viven en Miami-Dade

Aunque la carta no incluyó una cifra de beneficiarios del TPS que viven en el condado, el impacto se puede medir en el empleo: alrededor de 52,000 haitianos con TPS formaban parte de la fuerza laboral de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, según datos de Phillip Connor, investigador de la Universidad de Princeton, retomados por The Week.

En su carta, Levine Cava describió a estas personas como enfermeras, cuidadores, trabajadores de la construcción, cocineros y dueños de pequeños negocios, muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses. También advirtió que quitarles el estatus vacía los centros de trabajo y desestabiliza la economía local, sin hacer más segura a la comunidad.

¿En qué situación está el TPS de cada país?

Aunque la alcaldesa pidió una solución conjunta, cada país llegó a este punto por un camino distinto, y en el caso de Venezuela la situación puede cambiar en los próximos días:

Venezuela: el gobierno canceló las designaciones de 2021 y 2023 en 2025. A finales de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó mantener la suspensión de un fallo favorable a los beneficiarios, lo que habría restablecido el TPS el 6 de noviembre, según la ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes. Sin embargo, el 3 de noviembre el mismo tribunal concedió una pausa administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre, reportó Bloomberg Government, así que el TPS para venezolanos que se iba a restablecer el 6 de noviembre sigue en suspenso

el gobierno canceló las designaciones de 2021 y 2023 en 2025. A finales de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó mantener la suspensión de un fallo favorable a los beneficiarios, lo que habría restablecido el TPS el 6 de noviembre, según la ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes. Sin embargo, el 3 de noviembre el mismo tribunal concedió una pausa administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre, reportó Bloomberg Government, así que el TPS para venezolanos que se iba a restablecer el 6 de noviembre sigue en suspenso Haití: la Corte Suprema permitió en junio que avanzara la cancelación, y en agosto se confirmó el fin del TPS para los haitianos, que dejó sin protección a más de 300,000 personas en todo el país

la Corte Suprema permitió en junio que avanzara la cancelación, y en agosto se confirmó el fin del TPS para los haitianos, que dejó sin protección a más de 300,000 personas en todo el país Honduras y Nicaragua: una corte federal anuló en diciembre de 2025 la cancelación de ambos programas, pero el Noveno Circuito suspendió ese fallo en febrero de 2026, por lo que la terminación ya está en vigor, de acuerdo con la Alianza Nacional de TPS

Last week’s elections sent a clear message. Americans want an end to immigration policies that tear families apart and a different path forward. Congress has an opportunity to come together and act.



I’m urging congressional leaders to reinstate Temporary Protected Status for… pic.twitter.com/gxGI3EOuCy — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) November 11, 2026

¿Qué proyectos de ley siguen pendientes en el Congreso?

Mientras los tribunales dejaron avanzar la mayoría de las cancelaciones, en el Congreso se presentaron varias propuestas para revertirlas, aunque ninguna se ha convertido en ley. En abril de 2026, la Cámara de Representantes aprobó con 224 votos a favor y 204 en contra una extensión del TPS para Haití, impulsada mediante una petición de descargo, un mecanismo que permite forzar una votación sin el aval del liderazgo, según la oficina de la congresista Ayanna Pressley.

Estas son las propuestas que siguen pendientes:

Extensión del TPS para Haití en el Senado (S.4814): se presentó el 17 de junio de 2026 y, según Congress.gov, no ha avanzado de la etapa de presentación.

se presentó el 17 de junio de 2026 y, según Congress.gov, no ha avanzado de la etapa de presentación. Ley de Revisión del TPS (H.R. 9944): la presentó la congresista Debbie Wasserman Schultz el 23 de julio de 2026 y, de acuerdo con su texto oficial, permitiría que los tribunales revisen las cancelaciones del TPS. Es la ley que mencionó la alcaldesa.

la presentó la congresista Debbie Wasserman Schultz el 23 de julio de 2026 y, de acuerdo con su texto oficial, permitiría que los tribunales revisen las cancelaciones del TPS. Es la ley que mencionó la alcaldesa. Ley Dream and Promise (H.R. 1589): daría un camino a la residencia permanente a beneficiarios del TPS y a jóvenes conocidos como dreamers, y su petición de descargo tiene 217 de las 218 firmas necesarias para forzar una votación, según el registro oficial de la Cámara.

Qué pueden hacer hoy los beneficiarios del TPS

Mientras el Congreso decide, los beneficiarios y exbeneficiarios del TPS pueden tomar varias medidas para proteger su caso:

Revisar con un abogado de inmigración si califican para otra protección, como asilo, una petición familiar o una visa U, aunque ninguna sustituye de inmediato al TPS, tal como ocurre con las alternativas legales para hondureños y nicaragüenses

Seguir de cerca las decisiones judiciales de su país, sobre todo los venezolanos, cuya pausa vence alrededor del 20 de noviembre.

Guardar copias de sus documentos migratorios, permisos de trabajo y avisos de USCIS

Evitar viajar fuera del país sin asesoría legal, porque salir puede impedir el regreso

Desconfiar de quienes prometen trámites rápidos a cambio de dinero y acudir solo a abogados o representantes acreditados

Finalmente, la presión de gobiernos locales como el de Miami-Dade no cambia por sí sola la situación de los beneficiarios, por lo que cualquier decisión sobre su caso debería tomarse con información actualizada y asesoría legal.

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