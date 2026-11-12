Colapso de edificio en Flatbush: dónde llevar alimentos e insumos para las familias afectadas

NYCEM abrió un centro para residentes afectados en Brooklyn. Foto: AFP

Las personas afectadas por el colapso de un edificio cerca de las avenidas Flatbush y Bedford, en Brooklyn, Nueva York, cuentan con un centro de recepción coordinado por la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) y la Cruz Roja Americana. La apertura busca ofrecer un punto de atención a los residentes mientras las autoridades continúan la respuesta a la emergencia y la investigación del derrumbe.

Además de la asistencia a las familias, la ciudad mantiene restricciones de tránsito en los alrededores e informó sobre el cierre de tuberías principales de agua para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. Estas medidas pueden afectar a vecinos de otros edificios, incluso si sus viviendas no forman parte del inmueble colapsado.

Following a building collapse at Flatbush and Bedford Avenues in Brooklyn, NYCEM has opened a reception center for impacted residents with @redcrossny at the Flatbush YMCA at 1401 Flatbush Avenue in Brooklyn. — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) November 11, 2026

¿Dónde está el centro de atención para las familias en Flatbush?

El anuncio oficial de NYCEM identifica a la YMCA de Flatbush como la sede del centro de recepción para residentes afectados. La publicación confirma la participación de la Cruz Roja, pero no detalla un horario de funcionamiento, requisitos de registro ni una relación de servicios específicos disponibles en el lugar. Por eso, no es posible asegurar una hora de cierre o documentos obligatorios a partir de ese aviso.

Los datos confirmados para ubicar el espacio son:

Sede: YMCA de Flatbush

Dirección: 1401 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210

Personas a quienes está dirigido: residentes afectados por el colapso

Coordinación anunciada: NYCEM y Cruz Roja Americana

¿Dónde llevar alimentos e insumos para donar?

Hasta la revisión de esta información, los avisos oficiales consultados no identifican un punto de acopio ni publican una convocatoria para entregar alimentos, ropa, cobijas o productos de higiene. La dirección anunciada corresponde a la recepción de personas afectadas y no debe presentarse como un lugar que acepta donaciones materiales sin una confirmación adicional. Tampoco se ha incluido en esos avisos una lista de artículos solicitados o un horario de entrega.

Quienes quieran organizar una aportación deben confirmar primero las instrucciones de la institución que recibirá los productos. Una convocatoria verificable debe permitir identificar quién coordina la entrega, qué artículos acepta y dónde se recibirán; en este caso, esos datos todavía no aparecen en la información oficial revisada.

¿Por qué puede faltar agua en edificios cercanos?

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York (DEP) cerró tuberías principales de agua en la zona para ayudar a que los equipos de emergencia continúen las labores de búsqueda y rescate. Como consecuencia, los edificios próximos pueden quedarse sin servicio o registrar baja presión mientras se mantiene la intervención. El aviso municipal no establece una hora de restablecimiento, por lo que la duración de la afectación sigue pendiente de actualización.

La ciudad también pide reportar las condiciones del suministro, ya que esa información ayuda a los ingenieros del DEP a localizar problemas. Si el agua presenta una coloración evidente, la indicación oficial es no beberla y dejar correr el grifo hasta que salga fría y transparente; los reportes de falta de agua, baja presión o cambios de color pueden canalizarse mediante los servicios de NYC311.

¿Qué calles permanecen cerradas en Flatbush?

El reporte municipal de NYC311 sobre el colapso enumera cinco tramos cerrados alrededor del área de emergencia. Las restricciones abarcan calles utilizadas para circular por el vecindario y pueden modificar el acceso a inmuebles cercanos; el aviso no proporciona una hora de reapertura, por lo que las condiciones deben revisarse antes de desplazarse hacia el sector.

Los cierres anunciados son:

Bedford Avenue, entre Clarendon Road y Foster Avenue

Flatbush Avenue, entre Avenue D y Farragut Road

Foster Avenue, entre Rogers Avenue y Bedford Avenue

Newkirk Avenue, entre Rogers Avenue y Ocean Avenue

Stephens Court, entre Flatbush Avenue y East 23 Street

¿Cómo recibir actualizaciones oficiales sobre la emergencia?

La ciudad indica que es posible enviar la palabra NOTIFYNYC por mensaje de texto al 692-692 para recibir actualizaciones. El sistema permite acceder a avisos de emergencia directamente en el teléfono; además, Notify NYC cuenta con una aplicación gratuita para iOS y Android, otra vía para consultar las notificaciones oficiales sobre situaciones que afectan a la ciudad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.