Un niño queda bajo custodia luego de cita con ICE: los documentos de tutela que le faltaron a su tío

El niño perdió este año su TPS y su tío no pudo comprobar su tutela. Foto: AFP

Un niño haitiano de 8 años quedó bajo custodia del gobierno federal después de acudir con su tío a una cita con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Diego, porque los agentes concluyeron que el hombre no pudo acreditar que era su tutor legal, de acuerdo con ABC News.

El tío cuidaba al menor desde que deportaron a su padre y, además, aparecía en los registros de la escuela como cuidador autorizado. Sin embargo, esa designación no fue suficiente frente a las autoridades migratorias, porque un permiso escolar o una carta firmada por los padres no equivalen a una tutela legal ante el gobierno federal.

Por eso, el caso provocó reclamos de legisladores y autoridades escolares y, al mismo tiempo, puso sobre la mesa una duda que comparten muchas familias inmigrantes cuando los padres fueron deportados o detenidos: qué documentos necesita un familiar para demostrar que tiene la custodia legal de un niño.

¿Qué pasó en la cita con ICE en San Diego?

El niño, estudiante de tercer grado de la primaria Fay, en San Diego, recibió una carta para presentarse a una cita con un agente de ICE a principios de noviembre. Su tío lo acompañó al edificio federal, pero al terminar la cita los agentes se llevaron al menor sin su familia y lo pusieron bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

El niño perdió este año su Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección que también dejaron de tener miles de haitianos que vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos. Además, vivía con su tío y sus primos desde que su padre fue deportado a México el año pasado. Hasta el momento, no es claro si el menor será expulsado del país ni cuándo podrá volver con su familia.

Mientras tanto, el distrito escolar de San Diego envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que criticó que niños que deberían estar en clases terminen en instalaciones del gobierno, y pidió que el menor regrese con su tío para seguir estudiando.

La explicación del DHS y la carta de los legisladores

Un vocero de ICE explicó que, como el tío no pudo acreditar la tutela legal, los agentes trataron al niño como un menor no acompañado bajo la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de la Trata (TVPRA), aunque la agencia no acusó al tío de ningún abuso. Además, según declaraciones del DHS recogidas por Newsweek, el menor llegó a la cita con un hombre “que afirmaba ser” su tío y que, de acuerdo con la agencia, no formaba parte de su familia. El DHS también negó que el niño estuviera detenido.

Por su parte, Guerline Jozef, directora de la organización Haitian Bridge Alliance, afirmó que al padre nunca le dieron la oportunidad de formalizar la tutela del niño. En la misma línea, el representante demócrata Juan Vargas y otros legisladores de California enviaron una carta al DHS para expresar su preocupación y pedir que el gobierno confirme dónde está el menor y si su familia sabe dónde lo tienen.

¿Por qué no bastó con que el tío fuera su cuidador?

La respuesta está en cómo define la ley a un tutor legal. Según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), un tutor legal es la persona a la que un tribunal, de Estados Unidos o de otro país, le otorgó el poder y la obligación de cuidar al menor. En cambio, un menor de 18 años sin estatus migratorio se considera “no acompañado” cuando no hay en el país un padre o tutor legal disponible para cuidarlo.

En otras palabras, para el gobierno federal no basta con vivir con el niño, llevarlo a la escuela o tener una autorización firmada. De hecho, una autorización para recoger a un niño en la escuela no siempre equivale a custodia legal, y muchos de los permisos que usan las familias sirven para trámites escolares o médicos, pero no para demostrar la custodia ante una agencia federal.

¿Qué documentos de tutela conviene tener si los padres fueron deportados?

Cada estado tiene sus propias reglas, pero California, donde ocurrió este caso, muestra con claridad la diferencia entre los documentos que existen. Según las cortes de California, solo una orden judicial, como una tutela, puede quitarle la custodia legal a un padre y dársela a otra persona. Estas son las opciones más comunes y el alcance de cada una:

Orden judicial de tutela: la otorga un juez de la corte de sucesiones (probate) y da la custodia legal del menor, por lo que es el tipo de documento que coincide con la definición federal de tutor legal

la otorga un juez de la corte de sucesiones (probate) y da la custodia legal del menor, por lo que es el tipo de documento que coincide con la definición federal de tutor legal Tutela conjunta: desde enero de 2026, un juez en California puede nombrar como tutores al padre y a la persona que él elija cuando el padre no está disponible por una acción migratoria, sin que el padre pierda sus derechos

desde enero de 2026, un juez en California puede nombrar como tutores al padre y a la persona que él elija cuando el padre no está disponible por una acción migratoria, sin que el padre pierda sus derechos Nombramiento de tutor por escrito: el padre deja por escrito a quién quiere como tutor, y esa designación puede aplicar si después queda ausente

el padre deja por escrito a quién quiere como tutor, y esa designación puede aplicar si después queda ausente Declaración jurada de cuidador: permite inscribir al menor en la escuela y autorizar cierta atención médica, no necesita notario ni pasa por la corte, pero no da la custodia legal

permite inscribir al menor en la escuela y autorizar cierta atención médica, no necesita notario ni pasa por la corte, pero no da la custodia legal Carta poder o acuerdo de cuidado: los padres la firman para delegar decisiones, pero tampoco da la custodia legal y pueden cancelarla en cualquier momento

La opción de tutela conjunta forma parte de la Ley del Plan de Preparación Familiar, y de acuerdo con la Fiscalía de California, los expedientes de esos casos son confidenciales y no pueden entregarse a autoridades migratorias sin una orden judicial. Asimismo, un familiar puede pedir la tutela ante la corte, y los padres pueden nombrar al tutor propuesto o dar su consentimiento para el trámite, según la Corte Superior de San Mateo.

An 8-year-old Haitian boy was escorted by federal immigration agents inside a government building in San Diego, California, after attending an immigration check-in with a man who claimed to be his uncle.



The Department of Homeland Security said the man could not establish legal… pic.twitter.com/nrZiKDcFfC — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Qué hacer antes de acudir a una cita con ICE con un menor

Las citas de control con ICE, donde también se han registrado arrestos, suelen ser obligatorias, así que faltar a ellas puede complicar el caso migratorio. Por eso, quien vaya a acompañar a un niño que no es su hijo conviene que se prepare con tiempo:

Iniciar la tutela ante la corte antes de la cita, sin esperar a que ICE la pida

Llevar la orden judicial de tutela original y una copia; la definición federal también reconoce órdenes de tribunales de otros países, que conviene presentar con una traducción

Presentar el acta de nacimiento del menor y documentos que prueben el parentesco, como actas que muestren el vínculo familiar

Consultar a un abogado de inmigración antes de la cita y preguntar si puede acompañar a la familia

Tener a la mano los contactos del abogado, de los padres y de otros familiares

¿Qué hacer en caso de caer bajo custodia?

Si el niño ya quedó bajo custodia federal, la ORR lo entrega en este orden de preferencia: primero a un padre, después a un tutor legal y luego a un familiar adulto. Para pedir que se lo entreguen, un tío u otro familiar debe reunir varios documentos:

Solicitud de patrocinador firmada

Identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente y comprobante de ingresos

Acta de nacimiento del menor y documentos que demuestren el parentesco

Revisión de antecedentes, que puede incluir huellas digitales para el FBI

Finalmente, las familias con padres deportados o en riesgo de detención deberían buscar asesoría legal cuanto antes para elegir el documento adecuado según su estado, porque el trámite de tutela puede tardar y una cita con ICE no espera.

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