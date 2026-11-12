Seguro Social en EE. UU.: nuevos límites y pagos desde enero de 2027

Te contamos cuáles son los cambios que entrarán en vigor en 2027. Foto: Envato.

Si recibes Seguro Social en Estados Unidos o todavía estás trabajando para obtener tu jubilación, enero de 2027 traerá cambios que vale la pena revisar. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó nuevos montos para los beneficios, límites de ingresos y requisitos relacionados con los créditos laborales. El Ajuste por Costo de Vida será del 3.6% y alcanzará a millones de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de SSI.

No todos verán el mismo aumento en su cuenta bancaria. La cantidad dependerá del beneficio que reciben, sus ingresos y, en algunos casos, de las deducciones que se apliquen a su pago.

El COLA del Seguro Social aumentará 3.6% en 2027

El cambio más esperado es el Ajuste por Costo de Vida (COLA). La SSA anunció el 14 de octubre que los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad subirán 3.6% a partir de enero de 2027.

El incremento alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. También habrá un ajuste para aproximadamente 7.3 millones de personas que reciben el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

De acuerdo con las estimaciones oficiales de la SSA, estos serán algunos de los nuevos pagos mensuales promedio:

Tipo de beneficiario Promedio en 2026 Promedio en 2027 Trabajadores jubilados 2 mil 095 dólares 2 mil 170 dólares Pareja de adultos mayores que recibe beneficios 3 mil 238 dólares 3 mil 355 dólares Viudo o viuda de edad avanzada 1 mil 936 dólares 2 mil 005 dólares Trabajadores con discapacidad (SSDI) 1 mil 642 dólares 1 mil 701 dólares

La diferencia puede parecer importante, pero hay que tener cuidado con una confusión frecuente: son promedios, no cantidades garantizadas para cada persona. El aumento real se calcula sobre el beneficio individual que ya recibe cada beneficiario. La información aparece en la ficha oficial del COLA 2027 de la SSA.

SSI también tendrá nuevos pagos desde diciembre de 2026

Aunque el ajuste corresponde a 2027, quienes reciben SSI no tendrán que esperar hasta enero para ver el cambio. Debido a que el 1 de enero es feriado, el pago correspondiente a enero se adelantará al 31 de diciembre de 2026.

Los nuevos máximos federales mensuales serán:

1 mil 029 dólares para una persona elegible, frente a 994 dólares en 2026

1 mil 544 para una pareja elegible, frente a 1 mil 491 dólares

Estos son los montos máximos federales. El pago que recibe cada persona puede ser menor dependiendo de sus ingresos y otras condiciones. Algunos estados también complementan la cantidad federal.

Cambia el límite de ingresos para quienes trabajan y cobran jubilación

Si comenzaste a recibir tu Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación y todavía tienes empleo, debes prestar atención a otro ajuste.

En 2027, el límite anual de ingresos será de 25 mil 560 para quienes no hayan alcanzado la edad plena durante todo el año. Si superas esa cantidad, la SSA retendrá temporalmente un dólar de beneficios por cada dos dólares que ganes por encima del límite.

Para quienes alcancen la edad plena de jubilación durante 2027, el límite será de 67 mil 920 dólares. En este caso, se retendrá un dólar por cada tres dólares que excedan esa cantidad, pero solo se cuentan los ingresos obtenidos antes del mes en que se alcanza dicha edad.

Una pareja que depende de la jubilación del Seguro Social. Foto: Envato.

Una vez que llegas a la edad plena de jubilación, ya no existe un límite de ingresos laborales que reduzca tus beneficios. La SSA detalla estas reglas en su guía de ajustes para 2027.

Trabajadores pagarán impuestos del Seguro Social sobre un límite mayor

Los cambios también alcanzan a quienes siguen trabajando y aportando al sistema.

El límite máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social aumentará de 184 mil 500 en 2026 a 192 mil 300 en 2027. Esto significa que los trabajadores con salarios superiores a esa cifra dejarán de pagar el impuesto del Seguro Social sobre los ingresos que excedan el tope.

La tasa para empleados se mantiene en 6.2%. El impuesto de Medicare, en cambio, continúa aplicándose sin un límite máximo de ingresos.

También subirá el ingreso necesario para obtener un crédito laboral: pasará de 1 mil 890 a 1 mil 970 dólares por crédito. Recuerda que, por lo general, necesitas acumular 40 créditos para tener derecho a los beneficios de jubilación. Puedes conseguir hasta cuatro por año.

SSDI tendrá nuevos límites para trabajar sin perder beneficios

Las personas que reciben Seguro Social por discapacidad también deben conocer los nuevos umbrales de Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA).

En 2027, los límites mensuales serán:

1 mil 770 para personas con discapacidad que no son ciegas

2 mil 950 para personas ciegas

1 mil 270 durante el periodo probatorio de trabajo (TWP)

Estas cantidades son importantes porque ayudan a determinar cómo los ingresos laborales pueden afectar la elegibilidad y los beneficios por discapacidad. No significan que cualquier persona que supere el límite pierda automáticamente su cheque: existen reglas y periodos de prueba que deben revisarse según cada caso.

¿Cómo consultar cuánto recibirás del Seguro Social en 2027?

La SSA permitirá consultar el aviso personalizado del COLA en la cuenta my Social Security. Para recibirlo por internet, debes crear tu cuenta y activar las notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre de 2026.

Los avisos digitales estarán disponibles a finales de noviembre y los documentos impresos llegarán durante diciembre.

Mi recomendación es que no te quedes únicamente con el porcentaje del 3.6%. Revisa el monto que realmente recibirás, porque las deducciones y las condiciones de cada beneficio pueden cambiar la cantidad que llega a tu cuenta. Un aumento anunciado no siempre equivale al mismo dinero adicional disponible para gastar.

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