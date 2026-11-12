Thanksgiving 2026: los días que conviene volar para evitar filas y precios altos

Viajes en Thanksgiving Day 2026. Foto: Envato.

Si tienes pensado viajar para Thanksgiving, hay algo que puede cambiar bastante tu experiencia: el día que elijas para volar. Las aerolíneas de Estados Unidos esperan casi 29 millones de pasajeros entre el 20 y el 30 de noviembre de 2026, y ya identificaron las fechas en las que habrá más movimiento en los aeropuertos. La buena noticia es que todavía puedes organizar tu viaje para evitar parte de las aglomeraciones.

La festividad se celebrará el jueves 26 de noviembre, pero el problema no se limita a ese día. La salida y, especialmente, el regreso de millones de viajeros pueden convertir una visita familiar en una larga jornada de filas, conexiones complicadas y gastos adicionales.

¿Qué días conviene viajar durante Thanksgiving 2026?

Si tienes flexibilidad para elegir la fecha, considera estas recomendaciones:

Lunes 23 de noviembre: puede ser una alternativa para salir antes del pico de viajes previo al festejo

Martes 24 de noviembre: todavía permite adelantarse a la mayor concentración de pasajeros del miércoles

Jueves 26 de noviembre: volar el propio Día de Acción de Gracias puede ser una opción para quienes no necesitan llegar antes de la comida familiar

Viernes 27 de noviembre: puede funcionar para quienes tienen margen para regresar después del festejo

Estas fechas no garantizan vuelos baratos ni aeropuertos vacíos. La demanda cambia según la ruta y la ciudad. Sin embargo, los patrones históricos de viajes recopilados por AAA y las recomendaciones de especialistas en vuelos apuntan a que evitar los días de mayor demanda puede ayudar a reducir las esperas y encontrar mejores tarifas.

El miércoles 25 de noviembre merece especial atención: suele concentrar una fuerte salida de viajeros que quieren llegar a su destino antes de Thanksgiving. Si puedes adelantar tu vuelo, vale la pena comparar precios para los días anteriores.

El 29 y 30 de noviembre serán los días más complicados para regresar

Aquí está uno de los datos más importantes para quienes visitarán a sus familiares y volverán a casa después de la celebración.

Airlines for America (A4A), la asociación que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, calcula que el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre serán los días de mayor actividad aérea durante el periodo festivo. La organización proyecta un promedio de 2.7 millones de pasajeros diarios y señala que las compañías ofrecerán 38 mil asientos más por día que en 2025.

La dimensión del movimiento también se refleja en las operaciones de las aerolíneas. American Airlines anticipa más de 8 millones de clientes en sus vuelos entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre. Para el domingo 29 tiene programados 7,021 vuelos, su jornada de mayor operación desde la pandemia, según informó ABC News.

Si puedes regresar el viernes 27 o el martes 1 de diciembre, compara esas fechas con el domingo 29 y el lunes 30. Cambiar el día de regreso podría darte más opciones y evitar parte de la presión sobre los aeropuertos.

Los boletos de avión para Thanksgiving también serán más caros

Este año, llegar a casa para compartir la cena puede costar más. Según datos de la compañía de viajes Hopper citados por ABC News, las tarifas aéreas de ida y vuelta dentro de Estados Unidos para Thanksgiving subieron 39% frente a 2025. En los vuelos internacionales, el aumento alcanza hasta 30%.

A eso se suma el encarecimiento del combustible. Airlines for America informó que el precio promedio del combustible para aviones llegó a 4.64 dólares por galón en octubre, por encima del récord anterior registrado en septiembre.

Las aerolíneas están respondiendo con ajustes en sus operaciones, reducción de algunos vuelos y cambios en las tarifas por equipaje documentado. Esto significa que el precio que aparece al buscar un boleto no siempre refleja lo que terminarás pagando.

¿Cómo evitar filas y retrasos en los aeropuertos de EE. UU.?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha enfrentado jornadas de más de 3 millones de pasajeros inspeccionados durante temporadas festivas anteriores. El volumen de Thanksgiving puede poner a prueba tanto los controles de seguridad como las operaciones de las aerolíneas.

Antes de salir de casa, toma en cuenta estas medidas:

Revisa tu vuelo en la aplicación de la aerolínea antes de dirigirte al aeropuerto

Llega con suficiente anticipación y consulta las recomendaciones del aeropuerto donde abordarás

Comprueba las reglas de equipaje y los posibles cargos por maletas documentadas

Activa las notificaciones para recibir cambios de puerta, retrasos o cancelaciones

Si tienes una conexión, evita itinerarios demasiado ajustados durante los días de mayor movimiento

La recomendación más práctica es sencilla: no esperes hasta el último momento para revisar tus opciones. Para muchas familias latinas, Thanksgiving implica recorrer largas distancias para reunirse con padres, hijos o hermanos que viven en otro estado. Perder horas en el aeropuerto o pagar mucho más por el mismo trayecto puede alterar esos planes. Elegir bien cuándo salir y cuándo volver puede hacer que el viaje comience con menos estrés y que el presupuesto familiar no termine pagando toda la cuenta de las fiestas.

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