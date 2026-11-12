Compra ahora, paga después: riesgos y beneficios de Klarna y Afterpay en Navidad

Pagar las compras de Navidad en cuotas es un arma de doble filo. Foto: Shutterstock

Cuando llegan las compras de Navidad y Año Nuevo, que prácticamente están pegadas con las de Black Friday, los servicios de “compra ahora, paga después” suelen ser un alivio financiero para muchos consumidores. Sin embargo, es muy delgada la línea entre los beneficios y los riesgos de endeudarte.

En este sentido, herramientas como Klarna y Afterpay, que trabajan cn el sistema BNPL (buy now, pay later), se han convertido en una opción cada vez más visibles en tiendas físicas y digitales de Estados Unidos. Y no solo para Navidad, sino para cualquier época del año.

En un informe publicado en agosto de 2026, la Reserva Federal señaló que el 16% de los adultos en EE. UU. había utilizado algún servicio BNPL durante los 12 meses anteriores. Los encuestados respondieron que “la comodidad” y “la posibilidad de dividir los pagos” eran los principales motivos de uso.

¿Cómo funcionan Klarna y Afterpay?

Para entender los riesgos y beneficios, es fundamental saber cómo funciona cada servicio. Generalmente, ofrecen una modalidad que divide el pago en cuatro cuotas quincenales, incluyendo la inicial, es decir, la que se paga al momento de la compra.

Por ejemplo, si una persona compra regalos de Navidad por 400 dólares, podría abonar 100 dólares al momento de la compra y otros tres pagos de 100 dólares en las fechas establecidas. Sin embargo, el calendario exacto depende de la plataforma, el comercio y las condiciones aprobadas.

En el caso de Klarna, este servicio también ofrece el “Pay in 30 days”, que permite pagar toda la compra después de 30 días, y las opciones de financiación mensual (con intereses) para quienes necesitan más tiempo.

Por su parte, Afterpay dispone de alternativas de pago mensual para determinadas compras y clientes elegibles, que pueden tener intereses. La empresa establece las condiciones concretas, los importes y las fechas de vencimiento del calendario de pagos.

Los riesgos y beneficios de “compra ahora, paga después” en Navidad

Los beneficios son evidentes: fraccionar los pagos y guardar toda o una parte del dinero que usarías de contado. Sin embargo, guardar no es lo mismo que ahorrar.

Si bien ayuda a mantener liquidez para otros gastos de la temporada, sobre todo los más cercanos, el verdadero valor del proceso están en que las cuotas futuras estén contempladas en el presupuesto.

También es cierto que al dividir los pagos vas a tener un calendario que te permite saber cuándo debes cumplir con cada uno. Sin embargo, “del dicho al hecho…”. Lo fundamental es comprar con responsabilidad y capacidad real de pago, lo que evita intereses y un desequilibrio financiero.

Y estos son los riesgos de confiarse de los sistemas BNPL:

Utilizar varias compras financiadas al mismo tiempo: una cuota de 25 dólares puede parecer manejable, pero si se acumulan cinco o seis operaciones, los pagos programados pueden representar una cantidad considerable de dinero cada semana o quincena.

una cuota de 25 dólares puede parecer manejable, pero si se acumulan cinco o seis operaciones, los pagos programados pueden representar una cantidad considerable de dinero cada semana o quincena. Cargos por pagos atrasados: que una modalidad se anuncie sin intereses no significa que sea gratuita ante cualquier incumplimiento. Afterpay, por ejemplo, establece que puede aplicar un recargo cuando una cuota permanece impaga durante diez días después de la fecha de vencimiento , con un máximo de 8 dólares por cuota y un límite acumulado del 25% del valor de la orden, sujeto a las leyes estatales aplicables.

que una modalidad se anuncie sin intereses no significa que sea gratuita ante cualquier incumplimiento. Afterpay, por ejemplo, establece que , con un máximo de 8 dólares por cuota y un límite acumulado del 25% del valor de la orden, sujeto a las leyes estatales aplicables. Sobregiros en la cuenta bancaria : muchas operaciones se cobran automáticamente desde una tarjeta o cuenta vinculada. Si el dinero no está disponible cuando llega la fecha de pago, el banco puede aplicar cargos por sobregiro o fondos insuficientes.

: muchas operaciones se cobran automáticamente desde una tarjeta o cuenta vinculada. Si el dinero no está disponible cuando llega la fecha de pago, el banco puede aplicar cargos por sobregiro o fondos insuficientes. La falsa sensación de que los productos cuestan menos : ver una cuota de 30 dólares puede resultar más atractivo que observar un precio de 120 dólares. Sin embargo, el producto sigue costando igual.

: ver una cuota de 30 dólares puede resultar más atractivo que observar un precio de 120 dólares. Sin embargo, el producto sigue costando igual. Acumulación de compromisos para los meses siguientes: una compra realizada en Black Friday puede seguir generando pagos durante diciembre y enero. Si el consumidor añade otros planes para Navidad, viajes o regalos de Año Nuevo, puede comenzar el nuevo año con los ingresos comprometidos.

La mejor manera de aprovechar estos servicios es utilizarlos con moderación, comparar el costo final con otras formas de pago y evitar financiar artículos que no se podrían comprar con el presupuesto disponible. Así, las ofertas de Black Friday y las celebraciones de diciembre no se convierten en una carga financiera para los primeros meses de 2027.

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