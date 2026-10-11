Medicaid: los recortes que complican el servicio de salud a migrantes documentados

Medicaid limita coberturas para migrantes documentados | Foto: Shutterstock

Los recortes en Medicaid comenzaron a complicar el acceso a la cobertura médica de miles de migrantes documentados en Estados Unidos.

El 1 de octubre de 2026 entraron en vigor nuevas restricciones federales que limitan el financiamiento del programa para determinados grupos de personas que residen legalmente en el país.

La medida afecta especialmente a refugiados, víctimas de trata de personas y otros inmigrantes que dependían de esta asistencia para acceder a servicios de salud.

Los cambios forman parte de las políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y podrían dejar a personas vulnerables sin alternativas accesibles para recibir atención médica.

Las modificaciones se derivan de la ley federal conocida como Working Families Tax Cut, promulgada el 4 de julio de 2025.

Entre sus disposiciones se encuentra una que restringe las categorías migratorias para las cuales el Gobierno federal puede aportar recursos destinados a financiar Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

¿Qué migrantes pierden la cobertura de Medicaid por los recortes?

La nueva disposición establece que, desde el 1 de octubre de 2026, el financiamiento federal de Medicaid queda limitado –con excepciones específicas– a ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales, determinados inmigrantes cubanos y haitianos, y personas procedentes de países asociados con Estados Unidos mediante acuerdos de libre asociación.

Así lo detallan losCentros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en sus directrices para implementar la sección 71109 de la ley federal.

Entre los grupos afectados figuran refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas y víctimas de violencia doméstica.

El cambio es relevante porque tener autorización para permanecer en Estados Unidos no garantiza automáticamente el acceso a todos los programas federales de asistencia.

La elegibilidad depende de la categoría migratoria, los requisitos del programa y las disposiciones aplicables.

Miles de personas podrían quedarse sin seguro médico

Según estimaciones de KFF, más de 281 mil inmigrantes de nueve estados y el Distrito de Columbia podrían perder su cobertura médica como consecuencia de esta medida.

Arizona reportó que aproximadamente 29 mil inmigrantes documentados fueron retirados de las listas de beneficiarios el 1 de octubre, mientras que en Florida la cifra estimada se acercó a 177 mil personas.

¿Habrá más recortes en Medicaid?

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyectó que los cambios contemplados en la legislación de 2025 podrían dejar a 7.5 millones de personas adicionales sin seguro médico para 2034.

La reducción de la cobertura también genera preocupación por sus posibles efectos en los hospitales y en los presupuestos estatales.

Cuando una persona no puede costear consultas preventivas o medicamentos, puede terminar necesitando atención de emergencia, que suele implicar mayores gastos.

Por ahora, el alcance de las restricciones depende de las categorías migratorias contempladas en la ley y de la aplicación de sus disposiciones por parte de los estados.

Por ello, quienes reciben Medicaid y tienen un estatus migratorio distinto al de residente permanente legal deben consultar con la agencia estatal correspondiente para confirmar si mantienen la elegibilidad o si existen otras alternativas de cobertura.