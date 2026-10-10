Huracán Isaias: cortes de luz y vientos extremos en Florida y Georgia

Florida el viernes con huracán Isaias tocando tierra | Foto: AFP

La noche del viernes, 9 de octubre, el huracán Isaias tocó tierra cerca de Destin, Florida, como un ciclón de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 105 MPH (169 km/h), según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El fenómeno provocó condiciones peligrosas en la costa del golfo, inundaciones y fuertes ráfagas de viento, mientras sus efectos se extendieron hacia el interior y alcanzaron Georgia, donde también se reportaron cortes de electricidad.

El impacto del ciclón mantuvo en alerta a las autoridades por el riesgo de inundaciones repentinas, marejada ciclónica y daños asociados a los vientos.

Aunque Isaias comenzó a perder fuerza después de tocar tierra, el debilitamiento no eliminó los peligros para las comunidades afectadas.

Huracán Isaias toca tierra en Florida y deja inundaciones

De acuerdo con el NHC, el huracán llegó a tierra cerca de Destin alrededor de las 8:30 de la noche del viernes.

Las condiciones meteorológicas fueron especialmente peligrosas en la costa del golfo de Florida, donde la marejada ciclónica elevó el nivel del agua y aumentó el riesgo de inundaciones costeras.

En Panama City Beach, un medidor de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) registró un nivel de agua de 5.6 pies por encima de la referencia de marea alta utilizada para estimar la inundación.

Además, las ráfagas de viento alcanzaron velocidades superiores a las 100 MPH en estaciones meteorológicas de la región.

4 AM CDT Sat Oct 10 (Advisory 15) Key Messages for Post-Tropical Cyclone #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



4 AM CDT sábado 10 de octubre (Aviso 15) Mensajes clave sobre el ciclón pos-tropical #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/X33MPmW3ni — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2026

El paso del huracán también estuvo acompañado de lluvias capaces de ocasionar inundaciones repentinas. Por ello, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la necesidad de mantenerse alejados de las zonas inundadas y seguir las instrucciones de los organismos locales de emergencia.

Huracán Isaias provoca cortes de luz en Georgia

Los efectos del sistema meteorológico no se limitaron a Florida. A medida que avanzó hacia el norte, las condiciones asociadas al huracán también afectaron a Georgia, donde se reportaron interrupciones del suministro eléctrico en distintas comunidades.

Los cortes de luz representaron una de las principales consecuencias para los residentes que quedaron expuestos a las ráfagas de viento y las lluvias.

La caída de ramas, árboles y otros objetos durante el paso de un ciclón puede afectar las líneas eléctricas, aunque es necesario consultar los reportes de las compañías de servicios públicos para establecer las causas específicas de cada interrupción.

El desplazamiento del huracán tierra adentro también obligó a mantener la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas, pues el debilitamiento de un ciclón no significa que desaparezcan de inmediato los vientos dañinos o el riesgo de inundaciones.

Isaias pierde fuerza, pero mantiene riesgos en el sureste de Estados Unidos

Después de tocar tierra, el huracán comenzó a perder intensidad. En su discusión de las 10:00 de la noche del viernes, el NHC indicó que la cizalladura vertical del viento estaba alterando la circulación del ciclón, aunque todavía persistían ráfagas dañinas.

El organismo también señaló que Isaias avanzaba rápidamente hacia el norte a través de Alabama.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron atender los avisos meteorológicos locales y evitar conducir por carreteras cubiertas de agua.

Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse con rapidez y representar un peligro incluso cuando el centro del huracán ya se encuentra lejos de la costa.