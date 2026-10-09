¿Pueden negarte la entrada a Estados Unidos por llevar poco dinero? Esto es lo que debes saber

No se trata solo del efectivo que llevas. Foto: Envato

No tener el dinero suficiente puede influir en la decisión de permitirte entrar a Estados Unidos como visitante. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que los viajeros deben poder demostrar que cuentan con fondos para cubrir transporte, alojamiento, comidas y otros gastos de su visita.

La agencia también reconoce que puede haber circunstancias en las que una persona viaje con recursos limitados. En esos casos, el oficial evalúa la admisibilidad con base en la información que el viajero presenta para explicar su situación.

¿Existe una cantidad mínima de dinero para entrar?

En su orientación oficial sobre fondos para visitantes, CBP no establece una cantidad mínima universal ni una tarifa diaria obligatoria. Lo que exige es poder acreditar recursos suficientes para los gastos del viaje.

Por eso, no sería correcto afirmar que todos los turistas deben llevar una suma específica, como 500 o mil dólares, para obtener permiso de entrada. La duración de la visita, el alojamiento y la forma de pagar los gastos son información útil para explicar cómo se financiará la estancia.

La pregunta central no es únicamente cuánto dinero tienes en la cartera, sino cómo vas a sostener el viaje que declaras.

¿El dinero tiene que estar en efectivo?

No. CBP menciona varios medios para demostrar recursos, entre ellos tarjetas de crédito, efectivo, cheques de viajero y giros monetarios. Por tanto, viajar con poco dinero en billetes no equivale por sí solo a carecer de fondos.

Si utilizas una tarjeta para cubrir los gastos, conviene tener claro cómo pagarás el alojamiento, las comidas y el transporte. La lista de CBP describe medios de financiamiento; no garantiza que presentar uno de ellos asegure la entrada. La decisión corresponde al oficial que evalúa el caso.

¿Qué pasa si un familiar paga tu viaje?

El Departamento de Estado, en su guía sobre visas de visitante, indica que una persona que no puede cubrir todos los costos puede presentar evidencia de que alguien más pagará parte o la totalidad del viaje. Esa orientación corresponde al proceso de solicitud de visa.

Si esa es tu situación, prepara una explicación clara sobre quién cubrirá los gastos y cuáles asumirá: alojamiento, comidas, transporte u otros. Los documentos que respalden ese acuerdo pueden ayudar a explicar cómo se financiará tu estancia, pero no sustituyen la evaluación de admisibilidad que realiza CBP al llegar.

Una carta de invitación tampoco garantiza el ingreso. El Departamento de Estado aclara que no es necesaria para solicitar una visa de visitante y que no es uno de los factores utilizados para decidir su expedición.

¿Tener visa significa que deben dejarte entrar?

No. Una visa permite viajar a un puerto de entrada —como un aeropuerto o un cruce fronterizo— y solicitar admisión. No garantiza que la persona será admitida. Los oficiales de CBP tienen autoridad para permitir o negar la entrada.

Esto significa que la revisión de los recursos económicos puede ocurrir aunque el viajero tenga una visa vigente. La documentación del viaje debe respaldar lo que explica sobre el motivo de la visita, la estancia y su financiamiento.

¿Qué conviene revisar antes de viajara Estados Unidos?

Como preparación práctica, organiza la información que permita explicar tu presupuesto:

Cuánto tiempo planeas permanecer en Estados Unidos

Dónde te alojarás y si el hospedaje ya está pagado

Qué medios utilizarás para cubrir los gastos

Quién pagará el viaje, si no lo financiarás por completo

Qué comprobantes respaldan esos acuerdos o pagos

La regla de los 10 mil dólares no es un mínimo de entrada

La obligación de declarar dinero es un asunto distinto de demostrar recursos para el viaje. Según la CBP, es legal transportar cualquier cantidad de dinero hacia o desde Estados Unidos, pero deben reportarse las sumas superiores a 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios sujetos a esa obligación.

Ese umbral no significa que debas llevar 10 mil dólares para entrar ni que exista un máximo permitido. Es una regla de declaración. Para familias o grupos, CBP indica que se considera el total transportado colectivamente, no una cantidad separada por persona.

La guía de USA.gov sobre viajar con dinero explica cómo presentar el formulario FinCEN 105 y advierte que no declarar los montos sujetos a reporte puede generar sanciones, incluida la confiscación. Llevar más dinero no sustituye el cumplimiento de esta obligación ni garantiza la admisión al país.