Juez frena la regla que ponía en riesgo la Green Card y las visas U y T de detenidos

Se entregará un informe de cumplimiento antes de terminar octubre. Foto: AFP

Un juez federal suspendió la política del gobierno de Trump que dejaba a inmigrantes detenidos sin poder dar sus huellas digitales y fotografías, un paso obligatorio en trámites como la Green Card y las visas U y T, de acuerdo con la resolución del juez Amir H. Ali, de la Corte Federal de Distrito en Washington, D.C., firmada el 7 de octubre.

Sin esa cita de biometría, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) da la solicitud por abandonada y la niega, y desde diciembre de 2025 el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había dejado de llevar a los detenidos a esas citas. El fallo obliga al gobierno a demostrar en las próximas semanas que volvió a tomar esos datos, aunque el juicio sigue abierto y la decisión no libera a nadie de forma automática.

¿Qué hacía la política de ICE y por qué ponía en riesgo los trámites?

USCIS anunció en diciembre de 2025 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “por lo general no tomará los datos biométricos de extranjeros detenidos”, salvo que estuvieran en proceso de deportación y tuvieran una solicitud pendiente ante la corte de inmigración. Quien tenía un trámite ante USCIS, como una petición de residencia o una visa para víctimas, quedó atrapado entre dos reglas que no podía cumplir al mismo tiempo. Según el fallo, la política se puso en marcha con varias medidas.

El DHS canceló el acuerdo interno que obligaba a ICE a tomar huellas, fotos y firma de los detenidos con trámites ante USCIS

USCIS borró esa tarea de su manual de políticas

El personal de USCIS dejó de acudir a los centros de detención para tomar esos datos

para tomar esos datos ICE dejó de trasladar a los detenidos a sus citas de biometría

La norma federal establece que quien falta a esa cita ve su solicitud “considerada abandonada y negada”, y USCIS no acepta estar detenido como motivo para cambiar la fecha. El resultado era una negativa casi segura, que dejaba a la persona expuesta a seguir encerrada o a ser deportada, justo cuando su trámite podía protegerla, en un momento en que otras reglas de USCIS complican obtener la Green Card sin salir del país.

El gobierno justificó la medida como una forma de “disuadir la presentación de solicitudes frívolas y dar consistencia operativa”. Cuando el juez preguntó en la audiencia cómo la política cumplía ese propósito, el abogado del gobierno respondió “es una buena pregunta… no tengo una respuesta para eso ahora mismo”.

¿Qué solicitudes protege el fallo y qué ordenó el juez?

La demanda la presentaron seis inmigrantes detenidos con trámites pendientes ante USCIS, según la página del caso del National Immigration Project, que los representa junto con Democracy Forward y el National Immigrant Justice Center. Entre las solicitudes que estaban en riesgo figuran algunas de las protecciones más delicadas del sistema migratorio.

Green Card , mediante el ajuste de estatus a residente permanente

, mediante el ajuste de estatus a residente permanente Visa T , para sobrevivientes de trata de personas

, para sobrevivientes de trata de personas Visa U , para víctimas de otros delitos graves

, para víctimas de otros delitos graves Estatus de inmigrante juvenil especial, para niños y jóvenes migrantes abusados o abandonados

Asilo derivado, para reunirse con un cónyuge, padre o madre que ya tiene asilo

El juez Ali concluyó que la política probablemente es “arbitraria y caprichosa”, porque el gobierno no tomó en cuenta que impedía a los detenidos seguir con sus trámites. Ante el argumento de que podían acudir a sus citas o pedirle ayuda a ICE, escribió que “este argumento tiene poco sentido”, porque los demandantes están detenidos y no pueden simplemente ir a sus citas.

NEW: I showed up unannounced at the immigration detention facility at SFO yesterday. I was concerned by reports of green card holders being detained for days, including a 67-year-old diabetic held for eight days without adequate medical care.



When the Trump Administration uses… pic.twitter.com/ubGRPVMoYM — Senator Alex Padilla (@SenAlexPadilla) October 2, 2026

La orden suspende de esta manera la política, el aviso de diciembre y los cambios al manual mientras se resuelve el juicio, y regresa al sistema anterior, en el que el DHS sí tomaba los datos biométricos a los detenidos con trámites ante USCIS. La suspensión no se limita a los seis demandantes, y el gobierno debe entregar un informe de cumplimiento a más tardar el 21 de octubre. La decisión no otorga visas, estatus ni liberaciones, y el DHS no respondió a una solicitud de comentarios de Newsweek.

¿Qué pueden hacer las familias de un detenido con un trámite en curso?

Para una familia con un ser querido detenido, el primer paso es saber dónde está y qué citas tiene pendientes con USCIS. El localizador de detenidos de ICE permite ubicar a una persona bajo custodia, y la cita de biometría se puede cambiar llamando al 800-375-5283, siempre antes de la fecha y hora original y con una causa justificada, según la guía de USCIS. Si la cita no se cambia y la persona no se presenta, la solicitud puede negarse.

Con la política suspendida, el reto para las familias es asegurarse de que el caso no se pierda mientras el gobierno cumple la orden. Algunos pasos ayudan a mantener el control.

Reunir todos los avisos de USCIS, sobre todo el de la cita de biometría, y guardar copias

Informar al abogado del caso que la persona está detenida y en qué centro

Pedir al abogado que solicite por escrito a ICE y a USCIS la toma de datos biométricos, citando la suspensión de la política

Buscar un abogado de inmigración si no se cuenta con uno, por ejemplo en el directorio del National Immigration Project

Si la detención se prolonga, algunas familias recurren a herramientas gratuitas para pedir la liberación de un detenido por ICE. En cualquier caso, una solicitud negada por no dar las huellas puede tener consecuencias graves, así que vale la pena actuar antes de que llegue la fecha de la cita.

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