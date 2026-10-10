Ejecución de Nidal Hasan: por qué los sobrevivientes cuestionan la transmisión en vivo

Oficial emitiendo un discurso el Día de la Independencia | Foto: AFP

Los sobrevivientes del tiroteo masivo ocurrido el 5 de noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, expresaron distintas opiniones sobre la decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan.

Hasan es un expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en una masacre que tuvo lugar en una base militar de Fort Hood, Texas, en el año 2009.

Mientras uno de los afectados considera que la pena de muerte representa una oportunidad para cerrar ese doloroso capítulo, también cuestiona que el procedimiento pueda convertirse en un espectáculo para el público.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan, prevista para el 3 de diciembre de 2026 mediante un pelotón de fusilamiento, estará disponible para que el público pueda verla en directo por internet.

La decisión ha generado controversia, incluso entre quienes respaldan que se cumpla la sentencia.

De acuerdo con testimonios recogidos por ABC News, dos sobrevivientes del ataque tienen perspectivas diferentes sobre la transmisión, aunque ambos vivieron de manera directa las consecuencias de la violencia perpetrada en la instalación militar hace casi 17 años.

Nidal Hasan: sobreviviente de Fort Hood rechaza que la ejecución se convierta en un espectáculo

Alonzo Lunsford, quien se encontraba en Fort Hood cuando ocurrió el tiroteo, recibió siete disparos durante el ataque, incluidos impactos en la cabeza y el estómago.

Además, presenció cómo Hasan mataba a varios compañeros con quienes había desarrollado una relación cercana.

El exfuncionario, que se retiró del Ejército en 2013, manifestó que tiene previsto asistir a la ejecución en diciembre. Su intención, según explicó a ABC News, es mirar directamente a Hasan mientras enfrenta sus últimos momentos.

El sobreviviente considera que ese encuentro le permitirá demostrar que no fue derrotado por la agresión y que su vida no quedó definida por lo ocurrido aquel día.

También manifestó su respaldo a que se cumpla la sentencia de muerte y a que se utilice un pelotón de fusilamiento, una decisión que justificó al recordar la manera en que él y otros militares fueron atacados.

Sin embargo, su posición cambia cuando se trata de transmitir el procedimiento públicamente.

Lunsford consideró que la difusión debería limitarse a los sobrevivientes y a los familiares de las personas asesinadas, en lugar de permitir que cualquier persona lo observe por internet.

A su juicio, convertir una ejecución en un acontecimiento para el consumo masivo podría restarle seriedad al proceso y establecer un precedente que no corresponde a la responsabilidad moral de Estados Unidos.

Otra sobreviviente considera que la transmisión no es sorprendente

Dayna Ferguson Roscoe, quien tenía 21 años cuando ocurrió el tiroteo y servía como especialista del Ejército, recibió tres disparos en el brazo, el hombro y el muslo.

Roscoe explicó a ABC News que una anomalía congénita contribuyó a que una de las balas rebotara en su abdomen y terminara en el muslo, una circunstancia que atribuye a su supervivencia.

A diferencia de Lunsford, la mujer señaló que, aunque no esperaba que la ejecución fuera transmitida en vivo, la decisión no le resulta completamente sorprendente, debido a que las muertes en contextos de guerra han sido documentadas históricamente mediante fotografías y videos.

Roscoe también reconoció que todavía estaba organizando los detalles para decidir si asistiría al procedimiento. No obstante, dejó claro que, al recordar el ataque, su principal sentimiento era el agradecimiento por continuar con vida.

La sobreviviente describió las consecuencias de aquella jornada como una experiencia dolorosa, pero señaló que existen otras heridas en la vida que considera más difíciles de sobrellevar.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo de Fort Hood?

El ataque se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde del 5 de noviembre de 2009, en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood.

El balance fue de 13 personas asesinadas y decenas de heridos, según informó el Ejército de Estados Unidos al día.

Hasan, entonces mayor del Ejército y psiquiatra militar, fue detenido después de resultar herido durante el enfrentamiento.

Ahora, la fecha prevista para su ejecución vuelve a elevar el caso al centro del debate público, no solo por la aplicación de la pena capital, sino también por la decisión de transmitir el procedimiento.

Para los sobrevivientes, las consecuencias del ataque siguen presentes, aunque sus opiniones reflejan distintas maneras de afrontar lo ocurrido.

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