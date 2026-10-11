El Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU critica a Zohran Mamdani por “incitar hostilidad contra ICE”

Zohran Mamdani solicitó abolir los operativos de ICE en NY | Foto: AFP

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, criticó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus declaraciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que sus palabras fomentan la hostilidad hacia los agentes federales.

El señalamiento ocurrió después de que un agente migratorio hiriera de bala a un hombre dominicano durante un operativo en el barrio de Marble Hill, en el Bronx, el 8 de octubre de 2026.

La controversia se intensificó tras declaraciones de Mamdani en las que exigió al presidente Donald Trump poner fin a las operaciones migratorias de ICE en la ciudad.

Mullin, por su parte, defendió la actuación de los agentes y cuestionó las declaraciones del alcalde, en medio de las diferencias entre el Gobierno federal y las autoridades neoyorquinas sobre la aplicación de las leyes migratorias.

¿Qué dijo el secretario de Seguridad Nacional sobre ICE y Mamdani?

Durante una rueda de prensa el viernes 9 de octubre, Markwayne Mullin calificó de peligrosas las declaraciones del alcalde y sostuvo que podían generar hostilidad contra los agentes migratorios.

El funcionario federal también defendió el operativo en el que resultó herido el hombre dominicano, identificado en los reportes como Oscar Belgal.

Además, cuestionó las políticas migratorias de Nueva York y la falta de cooperación de las autoridades locales con ICE.

Desde la perspectiva del funcionario, dificultan la labor de los agentes federales y pueden repercutir en la seguridad pública. Estas afirmaciones forman parte de la postura de la Administración Federal en la disputa con el gobierno municipal.

Mullin también defendió a los agentes involucrados y argumentó que el hombre herido tenía antecedentes penales.

¿Qué ocurrió durante el operativo de ICE en el Bronx?

El incidente se registró la tarde del jueves 8 de octubre en Marble Hill, un vecindario del Bronx. Según la información preliminar presentada por la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, agentes federales realizaban una operación para detener a una persona por motivos migratorios.

El hombre se encontraba dentro de una camioneta Honda CR-V gris acompañado por un niño de cinco años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de la NYPD, el vehículo comenzó a moverse cuando los agentes se aproximaron. Al menos uno de ellos disparó siete veces y el conductor recibió un impacto de bala en el cuello, debajo de la oreja izquierda.

Los policías municipales llegaron después de escuchar los disparos. Encontraron al hombre herido y esposado, le prestaron asistencia y lo trasladaron a un hospital. La NYPD informó que el menor estaba a salvo y bajo el cuidado de un familiar.

La comisionada Tisch aclaró que los agentes municipales no participaron en la operación federal antes del tiroteo y que ninguno se encontraba en el lugar cuando se produjeron los disparos.

Esta precisión es relevante ante las diferencias entre las autoridades sobre cómo se desarrolló el procedimiento.

Mamdani exige el fin de las operaciones de ICE en Nueva York

Tras conocer lo sucedido, Mamdani condenó la actuación de los agentes y anunció que había intentado negociar con el presidente Donald Trump y el secretario Mullin para conseguir la liberación del hombre herido.

Según el alcalde, las conversaciones no tuvieron éxito y las autoridades federales trasladaron al detenido fuera del lugar.

En unas declaraciones emitidas el 8 de octubre, el alcalde pidió que ICE abandonara los vecindarios, los hospitales y las calles de la ciudad.

I am angry tonight.



Because today ICE shot a New Yorker. They shot a New Yorker while his five year old child was in the car.



ICE makes this city less safe.



We want them out. Now. pic.twitter.com/ZizKB0OP7S — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 9, 2026

También reiteró su postura a favor de abolir la agencia, al considerar que sus operaciones perjudican la seguridad de las comunidades.

Mientras Mullin defiende las acciones de ICE y cuestiona la retórica del alcalde, Mamdani reclama el fin de los operativos migratorios en la ciudad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.