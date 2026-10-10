Pizza Celeste: por qué dejará de venderse esta marca histórica en Estados Unidos

Pizza tradicional margarita salida del horno | Foto: Shutterstock

La Pizza Celeste dejará de producirse en Estados Unidos después de más de seis décadas en el mercado, luego de que Conagra Brands, la compañía propietaria de la marca, decidiera abandonar este negocio.

La decisión vino motivada por “baja rentabilidad” y por concentrar sus recursos en productos con mayores posibilidades de crecimiento.

Aunque la fabricación ya terminó, los consumidores todavía podrían encontrar algunas unidades en los supermercados hasta que se agoten las existencias.

La decisión fue comunicada por John Brase, presidente y director ejecutivo de Conagra Brands, durante la presentación de los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2027, emitida el 30 de septiembre.

El directivo explicó que la empresa estaba revisando su portafolio de productos para reducir su complejidad y priorizar aquellos negocios que ofrecían mejores perspectivas.

De acuerdo con las declaraciones de la compañía, el objetivo es destinar recursos a marcas y categorías en las que tiene una mayor escala comercial y un potencial de crecimiento más sólido.

¿Por qué Pizza Celeste dejará de venderse en Estados Unidos?

La razón principal detrás del fin de la producción de Pizza Celeste es económica. Conagra Brands considera que esta línea de pizzas congeladas ya no justifica la inversión necesaria para mantenerla dentro de su catálogo, debido a sus limitadas perspectivas de rentabilidad.

Durante su presentación financiera, Brase explicó que la salida de este negocio tuvo un efecto negativo moderado en las ventas netas del primer trimestre.

Sin embargo, la compañía espera que la decisión contribuya a mejorar sus márgenes de rentabilidad en los próximos periodos.

En otras palabras, Conagra Brands consideró que dejar de fabricar estas pizzas le permitiría reducir costos y destinar recursos a otras marcas con mejores perspectivas comerciales.

La decisión no significa que la empresa haya anunciado el cierre de todas sus operaciones de alimentos congelados. Se trata de una medida específica relacionada con Pizza Celeste.

¿Hasta cuándo se podrá comprar Pizza Celeste en los supermercados?

Aunque la producción ya terminó, la desaparición de Pizza Celeste de los establecimientos comerciales no ocurrirá necesariamente al mismo tiempo en todo Estados Unidos.

La compañía seguirá vendiendo las unidades que ya fueron fabricadas. Una vez que se agoten esas existencias, no habrá nuevos productos de la marca disponibles a través de su producción habitual.

Por ahora, no se ha comunicado una fecha única en la que Pizza Celeste dejará de encontrarse en los supermercados. La disponibilidad dependerá de las existencias que conserve cada establecimiento y de la velocidad con la que se vendan.

Por esa razón, quienes todavía compren esta pizza congelada podrían encontrarla durante un tiempo, aunque su presencia en los comercios será cada vez más limitada a medida que se termine el inventario disponible.

Se terminan más de 60 años de historia

La salida de Pizza Celeste también ha despertado nostalgia entre consumidores que recuerdan la marca como una alternativa económica y práctica para preparar una comida en casa.

Con el paso de los años, las pizzas congeladas de Celeste se convirtieron en una opción conocida por su precio asequible y facilidad de preparación.

Tras conocerse el fin de su producción, algunos consumidores compartieron en redes sociales recuerdos relacionados con la marca y con las ocasiones en que formó parte de sus comidas familiares.

Por ahora, la empresa mantiene su decisión de abandonar este negocio y vender las unidades restantes hasta agotar las existencias.

De esta manera, Pizza Celeste se encamina a desaparecer de los supermercados estadounidenses después de más de seis décadas de historia.