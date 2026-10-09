La construcción es la industria con más muertes laborales en EE. UU.

La construcción seguirá siendo esencial para la economía. Foto: Shutterstock.

Trabajar en una obra puede significar el sustento de una familia, pero también implica riesgos que no siempre se ven a simple vista. En Estados Unidos, la construcción privada registró mil 034 accidentes laborales mortales en 2024, según las cifras recopiladas por WSAT Law a partir de estadísticas oficiales. Aunque los fallecimientos disminuyeron frente al año anterior, el sector sigue siendo uno de los más peligrosos para quienes trabajan en él.

¿Por qué la construcción es una de las industrias más peligrosas de EE. UU.?

El problema no se limita a los accidentes espectaculares que aparecen en las noticias. Una caída desde un techo, un andamio mal instalado o un objeto que golpea a un trabajador pueden cambiar una familia para siempre.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), las caídas representan más del 36.4% de las muertes laborales en la construcción. Son la principal causa de fallecimiento dentro de esta industria.

Las estadísticas de 2024 muestran una ligera mejoría: los mil 34 fallecimientos reportados en la construcción privada representan una reducción del 3.8% respecto a los mil 75 registrados en 2023. La tasa de mortalidad también bajó de 9.6 a 9.2 muertes por cada 100 mil trabajadores equivalentes a tiempo completo, según los datos difundidos por WSAT Law.

La disminución es positiva, pero no debe confundirse con una solución. Más de mil muertes en un año siguen siendo una señal de alarma para un sector del que dependen millones de trabajadores.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes mortales en las obras?

Las alturas son uno de los mayores peligros, aunque no el único. Las condiciones de trabajo, la maquinaria y la manipulación de materiales también pueden convertir una jornada ordinaria en una emergencia.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran:

Caídas desde alturas: desde techos, escaleras, plataformas y andamios

desde techos, escaleras, plataformas y andamios Golpes por objetos o materiales: herramientas, piezas y otros elementos que caen sobre los trabajadores

herramientas, piezas y otros elementos que caen sobre los trabajadores Andamios inseguros: estructuras mal instaladas o sin las medidas de protección adecuadas

estructuras mal instaladas o sin las medidas de protección adecuadas Contacto con electricidad: especialmente cerca de líneas eléctricas o instalaciones sin protección

El NIOSH insiste en la importancia de identificar los peligros y reforzar las medidas de prevención. La protección contra caídas, la capacitación y el equipo de seguridad adecuado no son detalles secundarios: pueden marcar la diferencia entre volver a casa al final del turno o no hacerlo.

¿Por qué los trabajadores latinos enfrentan mayores riesgos en la construcción?

Para miles de familias hispanas en Estados Unidos, la construcción representa una vía para obtener ingresos y sostener a sus hijos. Sin embargo, los datos oficiales advierten que los trabajadores latinos soportan una carga desproporcionada de lesiones mortales.

El NIOSH señala que los hispanos representaban aproximadamente el 28.6% de la fuerza laboral de la construcción en 2019, frente al 16.4% de la fuerza laboral estadounidense en general. La agencia también documentó que las muertes entre trabajadores hispanos de la construcción aumentaron cerca de un 90% entre 2011 y 2019.

La falta de capacitación accesible en español, las dificultades para conseguir equipos de protección adecuados y la menor disponibilidad de programas de seguridad en algunas empresas pequeñas son factores que pueden agravar el problema, según la misma institución.

No se trata de asumir que todos los empleadores incumplen las normas ni de atribuir cada accidente a una sola causa. La preocupación está en que la seguridad no debería depender del idioma que habla un trabajador, del tamaño de la empresa que lo contrata o de su capacidad para cuestionar una orden peligrosa.

¿Qué ocurre con los accidentes laborales en Nueva York?

La situación también ha generado preocupación en Nueva York, donde la construcción figura entre las actividades con mayor número de fallecimientos laborales.

Un reporte publicado por Infobae el 4 de abril de 2026 puso el foco en 55 muertes reportadas en el sector durante el periodo analizado, con una mayoría de víctimas latinas.

La cifra corresponde al contexto y al corte temporal de ese reporte; no debe interpretarse como el total definitivo de fallecimientos del año. Aun así, ilustra por qué la prevención de accidentes en las obras sigue siendo un asunto urgente para las comunidades hispanas.

¿Cómo pueden prevenirse los accidentes en la construcción?

La prevención exige que empleadores y trabajadores identifiquen los riesgos antes de comenzar las tareas. No basta con reaccionar después de un accidente.

El NIOSH recomienda reforzar la capacitación y las prácticas de seguridad, con especial atención a las caídas. Entre las medidas fundamentales están el uso correcto de sistemas de protección contra caídas, la revisión de andamios y escaleras, la identificación de riesgos eléctricos y el manejo seguro de materiales.

Los trabajadores también necesitan instrucciones comprensibles y canales para comunicar condiciones peligrosas sin temor a represalias.

La construcción seguirá siendo esencial para la economía estadounidense. Lo que no debería considerarse inevitable es que alguien pierda la vida mientras intenta ganarse el sustento. Cada accidente mortal obliga a mirar más allá de la cifra y preguntarse si el riesgo podía haberse identificado y evitado antes de que fuera demasiado tarde.

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