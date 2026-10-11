Tiroteo en Georgia deja al menos cinco muertos: “el peor de la historia” del estado

Despliegue de policías en Georgia tras tiroteo | Foto: Shutterstock

Un tiroteo ocurrido la noche del viernes 9 de octubre en una vivienda de Douglas, al sur de Georgia, dejó cinco personas muertas, incluido el presunto agresor, de acuerdo con las autoridades locales.

La policía investiga el caso como un aparente homicidio-suicidio entre integrantes de una misma familia, mientras intenta esclarecer las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

El Departamento de Policía de Douglas informó el viernes en una rueda de prensa que sus agentes acudieron al domicilio poco después de las 11:00 de la noche, tras recibir una llamada de emergencia por disparos.

En el lugar encontraron a varias personas con heridas de bala. Entre ellas había una mujer que todavía estaba con vida, pero que falleció posteriormente en un hospital cercano.

El jefe de la policía de Douglas, Brannen Pruette, explicó que los investigadores consideran que el incidente involucró a familiares adultos que residían en la misma casa.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente los nombres de las personas fallecidas ni todos los detalles sobre la secuencia de los hechos.

La llamada previa del tiroteo en Georgia

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es que una de las víctimas había solicitado la intervención policial horas antes del tiroteo.

Según la información proporcionada por Pruette, la mujer llamó a los servicios de emergencia para quejarse de una situación relacionada con su esposo, quien presuntamente estaba fumando dentro de la vivienda.

Durante esa comunicación, habría expresado que el humo la estaba perjudicando.

Las autoridades todavía deben esclarecer si aquella llamada guarda relación directa con el desenlace fatal ocurrido esa misma noche.

Por ahora, no se ha establecido públicamente una explicación definitiva sobre el motivo del tiroteo.

El hecho de que hubiera existido un contacto previo con la policía constituye un antecedente relevante para los investigadores, aunque no permite determinar por sí solo qué ocurrió dentro de la vivienda ni qué llevó a la violencia.

¿Qué se sabe sobre la investigación del tiroteo en Douglas?

Douglas es una ciudad ubicada en el condado de Coffee, en el sur de Georgia, aproximadamente a 320 kilómetros al sureste de Atlanta. El incidente ocurrió en una vivienda de las afueras de la localidad.

De acuerdo con las declaraciones policiales, los investigadores consideran que se trató de un aparente homicidio-suicidio.

Esta hipótesis apunta a que el presunto responsable habría matado a otros integrantes de su familia antes de quitarse la vida, pero las autoridades continúan reuniendo información para esclarecer el caso.

La policía tampoco había respondido a todas las solicitudes de información de los medios, por lo que permanecen abiertas varias interrogantes, como el nombre de los involucrados.

Las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las diligencias correspondientes y de la información que las autoridades puedan confirmar oficialmente.

Otro tiroteo reciente dejó muertos y decenas de heridos en Georgia

La tragedia en Douglas ocurrió pocos días después de otro episodio de violencia armada en el estado. Durante una fiesta callejera en Vienna, Georgia, dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre.

Ese incidente se produjo en medio de una celebración relacionada con un partido de fútbol americano de una escuela secundaria.

Aunque los dos casos reflejan episodios recientes de violencia armada en Georgia, no hay información que indique que estén relacionados entre sí.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.