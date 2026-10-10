Newport Beach, en California, sufre grave inundación y paraliza las carreteras

Newport, California, sufre de inundaciones de agua oceánica | Foto: AFP

Las inundaciones en California provocaron complicaciones, este viernes 9 de octubre, en la circulación vehicular de Newport Beach, luego de que el agua del océano avanzara sobre calles de la localidad y cubriera parte de la infraestructura vial con agua salada.

La situación se registró en el condado de Orange, al sur del estado, donde las condiciones del mar obligaron a prestar atención a las vías cercanas a la costa.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia por inundaciones costeras que contempla posibles anegamientos importantes y erosión en las zonas expuestas.

¿Por qué se inundaron las calles de California?

De acuerdo con la información publicada por el Orange County Register, la combinación de un fuerte oleaje procedente del sur y la marea alta favoreció que el agua marina rebasara la franja costera y alcanzara las calles de Newport Beach.

El fenómeno también afectó a Laguna Beach, donde se reportaron cierres viales y complicaciones para los conductores.

Uno de los sectores más expuestos fue la península de Balboa, donde el agua llegó a las carreteras y dificultó el tránsito.

La erosión registrada durante los últimos meses también redujo la cantidad de arena que funcionaba como barrera natural entre el océano y las zonas urbanizadas.

Ante esta situación, los trabajadores municipales desplegaron labores para retirar el agua salada y reforzar las áreas vulnerables.

Las autoridades también se prepararon para nuevas inundaciones, debido a quelas condiciones del mar podían empeorar durante el fin de semana, de acuerdo a los reportes del NWS.

Alertas por inundaciones en California

La ciudad de Newport Beach declaró una emergencia local el 9 de octubre para coordinar la respuesta ante las inundaciones costeras y facilitar la obtención de recursos adicionales.

Según el gobierno municipal, los equipos de trabajo se concentraron en reconstruir barreras de arena, vigilar los niveles del agua, abrir válvulas de marea y operar sistemas de bombeo cuando fuera necesario.

El NWS mantuvo una advertencia por inundaciones costeras para las playas del condado de Orange, con riesgos de anegamientos y erosión.

El organismo también advirtió sobre corrientes marinas peligrosas y recomendó evitar las zonas afectadas.

Las previsiones indicaban que las mareas altas y el oleaje podían generar nuevas complicaciones durante los días siguientes, mientras la tormenta tropical Rachel se acercaba al sur de California.

Por ello, las autoridades recomendaron a los residentes y visitantes no caminar ni conducir por calles inundadas, respetar los cierres viales y seguir las instrucciones de la policía y los salvavidas.

También aconsejaron trasladar los vehículos fuera de las zonas susceptibles a inundaciones y utilizar sacos de arena para proteger las propiedades expuestas.

La ciudad informó que mantenía disponibles sacos de arena gratuitos en su patio de operaciones, ubicado en el 592 de Superior Avenue, aunque su entrega estaba sujeta a las existencias.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que las condiciones adversas continúen durante el fin de semana.

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