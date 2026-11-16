En fotos: Zendaya y los 10 mejores looks de los Governors Awards 2026
Zendaya sorprendió con un vestido vintage, mientras Emma Stone apostó por un diseño de espalda descubierta y Charlize Theron impactó con un atrevido look rojo.
La alfombra roja de los Governors Awards 2026, considerada una de las antesalas de la carrera hacia los Premios Oscar 2027, reunió a estrellas como Zendaya, Emma Stone, Timothée Chalamet, Penélope Cruz y Charlize Theron, quienes destacaron por sus sorprendentes looks.
La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebró su edición número 17 y rindió homenaje a figuras del cine como Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman, quienes recibieron premios Oscar honoríficos.
Este es un recuento de los mejores vestidos y looks de la gala, celebrada el domingo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.
1. Zendaya
Como en cada gala, Zendaya deslumbró con su sorprendente look, que esta vez se trató de un vestido dorado de la colección otoño de 2007 de Giles Deacon, acompañado de joyas Chopard y un reloj Rolex vintage.
2. Penélope Cruz
Penélope Cruz eligió un vestido negro de alta costura de Chanel con escote asimétrico de plumas y silueta drapeada. La actriz completó su look con joyas de diamantes y labios rojos, al estilo del Hollywood clásico.
3. Charlize Theron
La actriz caminó por la alfombra roja con un atrevido vestido rojo de Tom Ford, que destacó por su escote pronunciado, sujetador de cuero a la vista y abertura en la pierna.
4. Timothée Chalamet
Timothée Chalamet apostó por la elegancia clásica en los Governors Awards 2026 con un esmoquin de Giorgio Armani, acompañado de camisa blanca y moño negro.
5. Tom Holland
El marrón fue el protagonista del look de Tom Holland en los Governors Awards 2026. El actor lució un esmoquin de doble botonadura de Louis Vuitton, combinado con camisa blanca, moño de satén y zapatos de Christian Louboutin, alejándose del tradicional traje negro.
6. Florence Pugh
os brillos y tonos rosados marcaron el look de Florence Pugh, quien lució un vestido de Valentino con hombros descubiertos, detalles de lentejuelas y una falda con volantes.
7. Pedro Pascal
Sin saco y lejos del clásico esmoquin, Pedro Pascal sorprendió con un look de Chanel integrado por camisa blanca, corbata oscura y pantalones beige de tiro alto con doble botonadura.
8. Glenn Close
La actriz lució un vestido negro de terciopelo de Giorgio Armani Privé, con hombros estructurados y detalles de pedrería plateada en el escote.
9. Emma Stone
Emma Stone deslumbró en los Governors Awards 2026 con un elegante vestido negro de Louis Vuitton, que destacó por su espalda descubierta, silueta estilizada y detalles de satén.
10. Andrew Garfield
El actor eligió un traje de McQueen, con el que apostó por una imagen sofisticada en la alfombra roja de Hollywood.