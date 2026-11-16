En fotos: Zendaya y los 10 mejores looks de los Governors Awards 2026

Zendaya. AFP

La alfombra roja de los Governors Awards 2026, considerada una de las antesalas de la carrera hacia los Premios Oscar 2027, reunió a estrellas como Zendaya, Emma Stone, Timothée Chalamet, Penélope Cruz y Charlize Theron, quienes destacaron por sus sorprendentes looks.

La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebró su edición número 17 y rindió homenaje a figuras del cine como Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman, quienes recibieron premios Oscar honoríficos.

Este es un recuento de los mejores vestidos y looks de la gala, celebrada el domingo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

1. Zendaya

Como en cada gala, Zendaya deslumbró con su sorprendente look, que esta vez se trató de un vestido dorado de la colección otoño de 2007 de Giles Deacon, acompañado de joyas Chopard y un reloj Rolex vintage.

Zendaya. AFP

2. Penélope Cruz

Penélope Cruz eligió un vestido negro de alta costura de Chanel con escote asimétrico de plumas y silueta drapeada. La actriz completó su look con joyas de diamantes y labios rojos, al estilo del Hollywood clásico.

Penélope Cruz en los Governors Awards 2026. Foto: AFP

3. Charlize Theron

La actriz caminó por la alfombra roja con un atrevido vestido rojo de Tom Ford, que destacó por su escote pronunciado, sujetador de cuero a la vista y abertura en la pierna.

Charlize Theron en la gala de Governors Awards. Foto: AFP

4. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet apostó por la elegancia clásica en los Governors Awards 2026 con un esmoquin de Giorgio Armani, acompañado de camisa blanca y moño negro.

Timothée Chalamet en la alfombra roja. Foto: AFP

5. Tom Holland

El marrón fue el protagonista del look de Tom Holland en los Governors Awards 2026. El actor lució un esmoquin de doble botonadura de Louis Vuitton, combinado con camisa blanca, moño de satén y zapatos de Christian Louboutin, alejándose del tradicional traje negro.

Tom Holland en la alfombra roja de los Governors Awards 2026. Foto: AFP

6. Florence Pugh

os brillos y tonos rosados marcaron el look de Florence Pugh, quien lució un vestido de Valentino con hombros descubiertos, detalles de lentejuelas y una falda con volantes.

Florence Pugh en los Governors Awards 2026. Foto: AFP

7. Pedro Pascal

Sin saco y lejos del clásico esmoquin, Pedro Pascal sorprendió con un look de Chanel integrado por camisa blanca, corbata oscura y pantalones beige de tiro alto con doble botonadura.

El actor chileno Pedro Pascal. Foto: AFP

8. Glenn Close

La actriz lució un vestido negro de terciopelo de Giorgio Armani Privé, con hombros estructurados y detalles de pedrería plateada en el escote.

Glenn Close. Foto: AFP

9. Emma Stone

Emma Stone deslumbró en los Governors Awards 2026 con un elegante vestido negro de Louis Vuitton, que destacó por su espalda descubierta, silueta estilizada y detalles de satén.

Emma Stone en los Governors Awards 2026. Foto: AFP

10. Andrew Garfield

El actor eligió un traje de McQueen, con el que apostó por una imagen sofisticada en la alfombra roja de Hollywood.