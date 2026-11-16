¿Te mueres por jugar GTA VI? Expertos alertan por fraudes antes de su lanzamiento oficial

Advierten por fraudes al tratar de comprar el videojuego GTA VI | Foto: AFP

Grand Theft Auto VI (GTA VI) saldrá a la venta este jueves 16 de noviembre para las plataformas de PlayStation 5 y Xbox Series X y S; sin embargo, los ciberdelincuentes han aprovechado las expectativas para distribuir estafas entre los fans de la saga, alertó la empresa de ciberseguridad ESET.

Los estafadores recurren a filtraciones falsas, descargas de malware, tiendas online fraudulentas con precios extremadamente bajos y supuestos programas de acceso anticipado, estrategias que podrían multiplicarse en los días previos al lanzamiento global, según los especialistas.

¿Vas a comprar GTA VI? Mucho cuidado con estas estafas

La empresa de ciberseguridad ESET alertó el pasado viernes 13 de noviembre por cinco estafas que han circulado en línea, aprovechando el próximo lanzamiento de GTA VI:

Phishing para robar credenciales | Los estafadores usan páginas de inicio de sesión falsas de Rockstar, PlayStation, Xbox o Steam para robar credenciales de cuentas de videojuegos, contraseñas y otra información personal.

| Los estafadores usan páginas de inicio de sesión falsas de Rockstar, PlayStation, Xbox o Steam para robar credenciales de cuentas de videojuegos, contraseñas y otra información personal. Accesos anticipados o Betas falsas | Envían invitaciones para registrarse, iniciar sesión, pagar una cuota o descargar software para acceder a una versión beta, demo o de acceso anticipado inexistente; buscan credenciales, dinero, datos personales o instalación de malware.

| Envían invitaciones para registrarse, iniciar sesión, pagar una cuota o descargar software para acceder a una versión beta, demo o de acceso anticipado inexistente; buscan credenciales, dinero, datos personales o instalación de malware. Estafas relacionadas con criptomonedas | Se distribuyen sorteos falsos, repartos de tokens, oportunidades de inversión o “acceso VIP” que requieran criptomonedas. De esta manera, los atacantes buscan pagos en criptomonedas o acceso a los activos criptográficos de las víctimas.

| Se distribuyen sorteos falsos, repartos de tokens, oportunidades de inversión o “acceso VIP” que requieran criptomonedas. De esta manera, los atacantes buscan pagos en criptomonedas o acceso a los activos criptográficos de las víctimas. Tiendas y reservas falsas | Los usuarios deben prestar atención a tiendas clonadas o que se hacen pasar por otras y ofrecen copias, claves, paquetes o versiones de GTA VI que no se anunciaron oficialmente. Así, consiguen datos de tarjetas de pago, información personal y hasta pagos directos.

| Los usuarios deben prestar atención a tiendas clonadas o que se hacen pasar por otras y ofrecen copias, claves, paquetes o versiones de GTA VI que no se anunciaron oficialmente. Así, consiguen datos de tarjetas de pago, información personal y hasta pagos directos. Distribución de malware | Los atacantes usan launchers falsos, versiones filtradas, instaladores beta, APK, cracks, trucos o herramientas de precarga para instalar infostealers, troyanos de acceso remoto u otro tipo de malware.

Fuente: ESET

Ejemplo de sitio malicioso para adquirir GTA VI | Imagen: ESET

Los expertos recordaron que la distribuidora Rockstar no lanzó una beta oficial, una demo jugable ni un programa de acceso anticipado que permita comenzar a jugarlo antes del día de su lanzamiento.

Asimismo, no se anunció una versión exclusiva para PC. “Las ofertas basadas en una supuesta versión para PC, una beta, una demo o el acceso anticipado prometen algo que Rockstar nunca confirmó“, afirmó ESET.

Fraudes identificados previo al lanzamiento de GTA VI

La entidad CyberLeek publicó supuestos videos filtrados de GTA VI, así como un mapa de Leonida en agosto y Rockstar calificó esta difusión de material sin terminar como desgarradora y emprendió acciones legales inmediatas.

Esta campaña maliciosa vinculó las filtraciones con el lanzamiento de la criptomoneda $CYBERLEEK en la red Solana, mientras los titulares de estos tokens votaban por el próximo material filtrado mientras los creadores recaudaban miles de dólares en comisiones.

¡Mucho cuidado con los vendedores desconocidos de GTA VI! | Imagen: ESET

Por su parte, la empresa Netcraft identificó 121 dominios web recién registrados que incluían la palabra clave cyberleek. Muchos de estos sitios aprovechaban la fama del nombre para distribuir versiones falsas del esperado videojuego.

Los ciberdelincuentes aprovecharon la incertidumbre de los fanáticos para vender supuestas versiones de desarrollo de GTA VI por 40 dólares; sin embargo, los investigadores de seguridad confirmaron que no existe ninguna copia filtrada y jugable en Internet.

Una campaña detectada por Malwarebytes suplantaba la identidad de Rockstar Games para ofrecer una falsa demostración del título, pero el archivo ejecutable descargado contenía el infostealer Vidar, diseñado para robar contraseñas y datos de 19 navegadores.

Los ladrones de información como Vidar capturan silenciosamente credenciales bancarias, datos de billeteras digitales y cookies de sesión, las cuales permiten a los atacantes saltar la autenticación multifactor para secuestrar cuentas activas sin usar contraseñas.

Otra ofensiva analizada por Huntress distribuía imágenes de disco ISO de más de 100 GB rellenas con datos basura que imitaban el tamaño de un juego moderno para ocultar troyanos y el ransomware Chaos.

El malware Chaos destruía los archivos de las víctimas sin ofrecer un mecanismo real de rescate económico. Además, el instalador falso mostraba un error simulado de licencia no encontrada para disimular la infección en segundo plano.

La compañía ESET detectó decenas de archivos ejecutables maliciosos que utilizan etiquetas atractivas de acceso anticipado para engañar a los jugadores más impacientes, incluyendo a:

gta6 beta early access.exe

GTA6 Leaks.exe

GTA6.apk

gta6_installer_cyberleek.exe

CyberLeek-GTAVI-GTA6-PreBuild.torrent.exe

Además, miles de dominios web imitan tiendas legítimas para ofrecer reservas falsas, paquetes para fundadores y acceso digital VIP. Los estafadores decoran estas páginas con imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) para darles una apariencia oficial.

Varios sitios fraudulentos promocionan supuestas versiones para Android e iOS mediante archivos APK no verificados, redirigendo a los usuarios hacia encuestas engañosas de verificación humana para robar información personal.

Una estafa documentada exigía pagos de 250 dólares exclusivamente en criptomonedas para desbloquear una preventa exclusiva. Las transferencias con Bitcoin o Ethereum impiden cualquier reembolso una vez que los delincuentes reciben el dinero.

¿Cómo evitar las estafas relacionadas con GTA VI?

ESET reconoció que, ante el lanzamiento de GTA VI, puede ser difícil resistirse a los descuentos inesperados, versiones filtradas u ofertas exclusivas; sin embargo, este tipo de estrategias delictivas pueden ser detectables al tener las siguientes precauciones:

1. Recurre únicamente a fuentes oficiales

Los especialistas recomiendan comprar GTA VI únicamente a través de fuentes oficiales, incluyendo:

PlayStation Store

Microsoft Store

Rockstar Games Store

Comercios reconocidos

Fuente: ESET

Además, llamaron a tener cuidado con enlaces incluidos en anuncios, publicaciones de redes sociales, correos electrónicos, resultados de búsqueda o mensajes que prometan una oferta especial.

“En lugar de seguir el enlace, ingresa directamente al sitio del comercio o de la plataforma“, aconsejaron.

2. Desconfía de los precios demasiado buenos para ser verdad

Un segundo consejo consiste en comparar la oferta encontrada en línea con el precio oficial del juego antes de comprarlo para evitar posibles estafas, según ESET.

“Un descuento muy importante de un vendedor desconocido, especialmente tratándose de un título muy esperado y cerca de su lanzamiento, merece un análisis más cuidadoso”. ESET

Estrategias como contadores regresivos, mensajes que dicen “solo quedan dos copias” u otras tácticas de presión pueden apresurar al usuario para pagar antes de verificar quién vende el producto.

Los especialistas de ESET recordaron: “Las copias digitales no se agotan“.

3. Investiga la tienda, no solo el producto

La urgencia por adquirir GTA VI puede llevar a los fanáticos a comprar en tiendas desconocidas; sin embargo, antes de recurrir a cualquier punto de compra digital, el usuario debe buscar los siguientes datos:

Información de contacto verificable

Datos de la empresa

Términos y condiciones

Política de devoluciones Ésta debe ser clara



Fuente: ESET

“Busca información sobre el comercio por tu cuenta, en lugar de confiar exclusivamente en las reseñas positivas que aparecen en su propio sitio web“, recomendaron los especialistas de ESET.

Finalmente, recordaron también que los diseños profesionales, las imágenes, los tráileres y los sellos de confianza no demuestran necesariamente que una tienda sea legítima.

4. Elige un medio de pago que ofrezca protección

Los vendedores desconocidos pueden exigir pagos con criptomonedas, tarjetas de regalo o mecanismos que ofrecen pocas posibilidades de recuperar el dinero si algo sale mal, según el medio de ciberseguridad.

Lo recomendable es utilizar una tarjeta de crédito u otro medio de pago que cuente con protección al comprador para evitar posibles contratiempos inesperados en caso de ciberestafas por la compra de GTA VI.

5. Compara las promesas extraordinarias con la información oficial

La empresa de ciberseguridad aseguró que una de las formas más seguras de comprar GTA VI es teniendo en cuenta que los anuncios o publicaciones ofrezcan lo que Rockstar anunció desde un inicio.

“A veces una estafa puede identificarse simplemente al revisar qué se está ofreciendo”. ESET

En este sentido, cualquier oferta de una versión para PC o dispositivos móviles, o que prometa comenzar a jugar antes del lanzamiento, será una señal de alerta a tener en cuenta.

6. Utiliza herramientas de seguridad como una línea adicional de defensa

Una recomendación común es siempre mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y el software de seguridad, según se lee en el portal oficial de ESET.

“Y no ignores las advertencias sobre sitios web o descargas sospechosas“, añadieron los especialista.

7. Si algo sale mal, actúa rápidamente

Los usuarios que realizaron su compra de GTA VI en una tienda online dudosa y ejecutaron un archivo o detectaron actividad extraña en alguna de sus cuentas, deben actuar de inmediato.

“Contacta a tu banco o al emisor de tu tarjeta si compartiste datos de pago y conserva capturas de pantalla y comprobantes como evidencia”. ESET

También es recomendable cambiar las contraseñas desde un dispositivo limpia y cerrar todas las sesiones activas, ya que las cookies de sesión robadas pueden seguir siendo válidas tras cambiar una contraseña.

La compañía de ciberseguridad agregó: “Luego, analiza el dispositivo con un software de seguridad“.

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