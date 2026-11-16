Bancos no abren hoy 16 de noviembre: estos servicios sí están disponibles

Foto: Cuartoscuro

Este lunes 16 de noviembre, las sucursales bancarias permanecen cerradas por el día festivo; sin embargo, los usuarios todavía pueden realizar operaciones como retirar efectivo, hacer transferencias y pagar servicios a través de canales digitales y otros puntos de atención.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, corresponsales bancarios y plataformas digitales para realizar sus operaciones durante este día inhábil.

¿Qué servicios bancarios están disponibles este lunes?

Aunque las sucursales no ofrecen atención en ventanilla, existen distintas alternativas para que los usuarios puedan disponer de su dinero y realizar pagos sin tener que acudir a una oficina bancaria.

De acuerdo con la ABM, estos son algunos de los servicios que continúan funcionando:

Cajeros automáticos: permiten retirar efectivo, consultar saldos y revisar movimientos.

Banca móvil y por internet: los usuarios pueden realizar transferencias electrónicas, consultar estados de cuenta y pagar servicios o tarjetas.

Banca telefónica: continuará ofreciendo atención las 24 horas, de acuerdo con los servicios de cada institución.

Corresponsales bancarios: permiten realizar distintas operaciones en establecimientos comerciales autorizados.

La ABM recordó que en México existen más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios, alternativas que permiten a los clientes acceder a diversos servicios financieros durante los días en que las sucursales permanecen cerradas.

¿Hay bancos que sí ofrecen atención presencial?

Aunque la mayoría de las sucursales bancarias suspende actividades este lunes, las que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados podrán abrir al público en sus horarios habituales.

Esta opción permite que los usuarios que necesiten realizar alguna operación presencial puedan acudir a estos establecimientos, sin depender de las sucursales bancarias tradicionales.

¿Qué pasa si hoy vence el pago de tu tarjeta o algún servicio?

Si la fecha límite para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo o algún servicio coincide con este lunes 16 de noviembre, puedes hacer el pago el siguiente día hábil.

Esto se debe a que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, cuando la fecha límite de pago corresponde a un día inhábil, este podrá efectuarse el día hábil siguiente.

Por ello, el cierre de las sucursales no significa que los usuarios pierdan la posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

¿Por qué no abren los bancos este 16 de noviembre?

El cierre de las sucursales bancarias se debe a la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario se celebra el 20 de noviembre.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles del sector financiero, el descanso se recorre al tercer lunes de noviembre, por lo que este 2026 corresponde al lunes 16.

Las actividades bancarias en sucursales se reanudarán el siguiente día hábil, martes 17 de noviembre.

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