Los momentos más memorables de los fans argentinos y españoles en el Mundial 2026

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Hace más de 90 años que dos finalistas no hablaban el mismo idioma. Foto: AFP

La final del Mundial 2026 reunirá el domingo a dos de las selecciones con más historia en la competencia. Argentina llega como vigente campeona, mientras España buscará su segunda estrella dieciséis años después de la primera. El camino hasta este partido dejó postales que van mucho más allá del marcador, con hinchas, celebridades y jugadores protagonizando momentos que ya quedaron grabados en la memoria de este Mundial.

Y hay un detalle que le da un sabor especial a esta cita: dos selecciones que hablan el mismo idioma volverán a disputarse una final, algo que no ocurría desde hace 96 años, desde aquel primer Mundial de 1930.

El golpe que sacó a una de las grandes candidatas

Antes de llegar a una nueva final, España venció a una de las grandes favoritas del torneo: Francia. La selección gala, campeona en 2018 y subcampeona de 2022, se perfilaba para llegar al partido final gracias a su constelación de estrellas liberadas por Kylian Mbappé. Sin embargo, Mikel Oyarzábal y Pedro Porro dictaron otras reglas al castigar en dos ocasiones a la selección europea y llevando a los ibéricos al partido final en el estadio MetLife.

🗽⚽ Nueva York ya vive la Final del Mundo



La Estatua de la Libertad aparece con los colores de 🇪🇸 España y 🇦🇷 Argentina en un impresionante video creado con CGI.



👀 ¿Qué jersey le queda mejor?



📹: @vertex.cgi#beINSPORTS #beINWC26 #beINWorldCup2026 #beINUSAWC26 pic.twitter.com/Hl2JqhfFee — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 16, 2026

Las remontadas que encendieron a toda una hinchada

Argentina construyó buena parte de su camino a base de sufrimiento y carácter. La vuelta de 3-2 sobre Egipto en octavos de final, y el sufrido partido contra Inglaterra en semifinales, hizo estallar a la afición argentina en Estados Unidos. Antes, Cabo Verde le había dado una pelea inesperada en un cierre de infarto en Miami, y en cuartos de final Argentina necesitó dos goles en tiempo extra para superar a una Suiza. No cabe duda que la afición sudamericana ha vivido uno de los mejores mundiales.

El palco vestido de rojo y amarillo

Javier Bardem, Penélope Cruz y Rosalía se convirtieron en presencia habitual en las gradas de España durante todo el torneo. Los vieron por primera vez juntos en el Round of 32 contra Austria, en el SoFi Stadium de Inglewood, donde también coincidió Brad Pitt, y volvieron a aparecer vestidos con los colores de España para la semifinal contra Francia.. Para varios aficionados, la presencia del trío ya se volvió parte del ritual de cada partido.

penelope cruz, javier bardem ve rosalía, ispanya'nın 3-0'lık avusturya galibiyetini stadyumdan takip etti ⚽️pic.twitter.com/Q1Qs5rI0BN — playtuşu (@playtusumag) July 3, 2026

Una marca que nadie más puede decir tener

Con esta final, Argentina se convirtió en la primera selección en llegar a tres finales de Copa del Mundo en cuatro ediciones consecutivas: perdió en 2014 ante Alemania, se coronó en 2022 tras vencer a Francia en penales, y ahora vuelve a jugarse el título en 2026. Si gana el domingo, además, empataría a Alemania e Italia como la segunda selección con más títulos de la historia, con cuatro cada una.

El niño prodigio que ya escribe historia

Lamine Yamal, de apenas 19 años, ya se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final de Copa del Mundo, solo detrás de Pelé y Giuseppe Bergomi. El delantero ya había hecho historia antes: fue el futbolista más joven en ganar un título internacional importante cuando España se coronó campeona de la Eurocopa 2024, un día después de que cumpliera 17 años, y España no ha perdido ni un solo partido con él en la cancha.

¿Qué pasó cuando a un hincha argentino se le perdió la cartera en Dallas?

Un grupo de fans argentinos protagonizó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha durante toda la fase final. Un aficionado llamado Juan Manuel Montero perdió su cartera en Dallas, y en lugar de dejarlo solo con el problema, decenas de hinchas se organizaron para devolvérsela entre cánticos: alzaron a uno de ellos en hombros para que dirigiera al resto de la tribuna, que repitió su nombre completo una y otra vez hasta encontrarlo, según Hola!.

Argentina supporters in dallas successfully returned a lost wallet during a #FIFAWORLDCUP celebrations by adapting football chants to sign the owners name JUAN MANUEL MONTERO😅 pic.twitter.com/hl1KLrrnoD — Lucky FC (@luckyfc67) June 30, 2026

Una racha que ya es leyenda del fútbol

Al vencer a Francia, España igualó el récord invicto de 37 partidos que tenía Italia entre 2018 y 2021, y superó la marca de 36 que ostentaba Argentina. La selección española también se convirtió en la primera nación europea en ganar ocho partidos consecutivos de eliminación directa entre Mundial y Eurocopa combinados. Su última derrota fue un amistoso ante Colombia en marzo de 2024, de acuerdo con Sports Illustrated; si gana la final, extenderá esa racha a 38 partidos y pondrá un nuevo techo histórico.

The countdown to the World Cup Final is lighting up the New York skyline.



A massive drone show in New Jersey fills the night sky with the flags and crests of Spain and Argentina, plus 2026 World Cup Final logos, with Manhattan serving as the backdrop.



The spectacle comes just… pic.twitter.com/9Kvsr02m0X — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

El nuevo rey de los goles mundialistas

Messi llegó a este Mundial, el sexto de su carrera, y salió de él reescribiendo los libros de historia. Con un hat-trick ante Argelia en el partido inaugural igualó los 16 goles que tenía Miroslav Klose, y un gol ante Austria lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales; hoy suma 21. El propio Klose felicitó a Messi por el récord. Messi ya es el goleador histórico de los Mundiales, y aunque no lo ha confirmado, su frase de que está “muy cansado, igual que sus otros amigos”.

¿Por qué esta final ya es histórica antes de jugarse?

Más allá de quién levante la copa el domingo, esta será apenas la segunda final de un Mundial entre selecciones que hablan el mismo idioma. La primera vez fue en 1930, cuando Uruguay derrotó a Argentina en la final que inauguró el torneo, y desde entonces ninguna otra final había reunido a dos países hispanohablantes.

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