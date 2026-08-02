Construir crédito sin Seguro Social: el programa que ya usan miles de inmigrantes en EE. UU.

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La puntuación crediticia de quienes participan es de 168 puntos. Foto: Cuartoscuro

Un programa creado por una organización sin fines de lucro en San Francisco permite a miles de personas construir historial crediticio en EE. UU. sin necesitar un número de Seguro Social.

Se llama Lending Circles y lo administra Mission Asset Fund (MAF), una organización 501(c)3 que reporta cada pago puntual a los tres principales burós de crédito del país. El mecanismo retoma una práctica muy conocida en las comunidades latinas: la llamada tanda, un sistema rotativo de ahorro colectivo entre familiares, vecinos o compañeros de trabajo.

En vez de pedir un préstamo a un banco, el solicitante se une a un grupo de entre 6 y 12 personas que se comprometen a aportar una cantidad fija cada mes. Cada mes, uno de los integrantes recibe el total acumulado, hasta que todos en el grupo hayan tenido su turno, sin cobrar un solo dólar de interés.

¿Cómo funciona un “lending circle” y por qué construye crédito?

Los pagos mensuales suelen ir de 50 a 200 dólares, y el monto total del préstamo que cada persona recibe varía entre 300 y 2,400 dólares, según detalla Mission Asset Fund en su sitio oficial. Como MAF administra el dinero y reporta cada pago a tiempo a los burós de crédito, el mismo mecanismo que antes solo servía para ahorrar en comunidad ahora también construye historial financiero formal.

El aumento promedio en la puntuación crediticia de quienes participan es de 168 puntos, de acuerdo con las cifras de impacto que la organización publica en su página oficial. 9 de cada 10 clientes que no tenían ningún historial crediticio logran construir uno por primera vez a través del programa.

La lógica no es nueva: MAF adaptó la tradición mexicana de la tanda, practicada desde hace generaciones en el barrio Mission de San Francisco, de fuerte identidad mexicoamericana desde la década de 1940.

¿Qué se necesita para inscribirse sin número de Seguro Social?

El programa funciona incluso para personas sin número de Seguro Social, porque basta con un ITIN —el número de identificación fiscal que emite el IRS— para inscribirse.

Para inscribirse, el solicitante debe completar por lo menos 1 hora de cursos de educación financiera en línea antes de unirse a un grupo, según describe MAF. El proceso, tal como lo detalla la organización en su sitio, tiene tres pasos:

Llenar la solicitud en línea y tomar los cursos de educación financiera

Unirse a un grupo, acordar el monto del préstamo y el orden de los turnos, y firmar los documentos del préstamo

Empezar a pagar mensualmente, ya que cada pago se reporta a los burós de crédito y el solicitante recibe su préstamo cuando le toca el turno

¿Qué tan grande es el impacto del programa hasta ahora?

Según MAF, ha distribuido más de 8 millones en préstamos sin intereses a más de 9 mil clientes, a través de más de 50 organizaciones socias en 17 estados y Washington D.C., según las cifras oficiales de impacto que la organización actualiza en su sitio. La tasa de pago puntual ronda el 99%, y cada préstamo le ahorra en promedio 360 dólares en comisiones e intereses a quien lo recibe.

El beneficio no se limita a la puntuación crediticia: en promedio, la deuda de cada participante baja 1,000 dólares y se destraban tres líneas de crédito adicionales, de acuerdo con MAF.

La organización opera además un programa separado de préstamos de inmigración, que cubre gastos como solicitudes de ciudadanía, solicitudes de DACA —incluido el permiso de viaje para beneficiarios— o trámites de estatus de protección temporal, y cuyos pagos puntuales también construyen historial crediticio.

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