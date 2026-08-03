El permiso de trabajo de miles de beneficiarios de TPS de esta nacionalidad está cerca de vencer sin que haya una nueva extensión

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El TPS para Sudán del Sur finaliza el próximo 6 de agosto. Foto: AFP

El Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán del Sur llegó a un punto en el que el calendario vuelve a jugar en contra de sus beneficiarios. De acuerdo con la actualización más reciente de USCIS, publicada el 30 de julio de 2026, los documentos de autorización de empleo con categoría A12 o C19 tienen como fecha límite el 6 de agosto de 2026.

La cancelación del TPS para Sudán del Sur iba a tomar efecto desde el 5 de enero de 2026. Sin embargo, una corte federal de Massachusetts frenó esa decisión apenas cinco días antes, el 30 de diciembre de 2025, dentro de la demanda African Communities Together et al. v. Noem et al.

A partir de ahí, la continuidad del permiso quedó atada a una sola variable: qué tan rápido avanza el litigio en los tribunales.

¿Por qué el permiso de trabajo se extendió después de estar cancelado?

La extensión actual no nace de una victoria definitiva para los beneficiarios, sino de una medida temporal ordenada por la corte. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) explicó que se trata de un alivio limitado mientras las cortes inferiores ajustan sus fallos a lo que resolvió la Corte Suprema de EE. UU. el 25 de junio de 2026, en el caso Mullin v. Doe.

Ese fallo marcó un precedente para varios procesos de TPS activos en el país y podría cambiar el futuro del TPS para otros grupos de beneficiarios.

Mientras ese proceso avanza en las cortes, los beneficiarios de Sudán del Sur conservan tanto su estatus como su autorización de empleo, y toda su documentación sigue siendo válida según la orden judicial que permanece vigente hasta nuevo aviso.

🚨 The First Circuit has cleared the way for the Trump administration to end Temporary Protected Status (TPS) for South Sudan, ruling that the Supreme Court's recent decision in Mullin v. Doe bars the legal claims supporting the lower court's order delaying the termination. pic.twitter.com/zGrUnkeufy — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 29, 2026

¿Cómo está el TPS de otras nacionalidades en este momento?

El caso de Sudán del Sur se suma a los recientes casos de Haití y Siria, quienes perdieron el TPS el pasado 27 de julio. Con ese fallo como telón de fondo, así está distribuido el TPS entre los países que lo tienen o lo tenían activo:

El TPS ya terminó para Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal, Nicaragua, la designación de 2021 de Venezuela, y para Haití y Siria desde el 27 de julio de 2026.

para Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal, Nicaragua, la designación de 2021 de Venezuela, y para Haití y Siria desde el 27 de julio de 2026. El TPS está pausado por litigio, pero con el permiso de trabajo a punto de vencer , en Birmania (hasta el 7 de agosto de 2026), Somalia (hasta el 3 de agosto de 2026), Etiopía (hasta el 6 de agosto de 2026) y la designación de 2023 de Venezuela.

, en Birmania (hasta el 7 de agosto de 2026), Somalia (hasta el 3 de agosto de 2026), Etiopía (hasta el 6 de agosto de 2026) y la designación de 2023 de Venezuela. El TPS sigue vigente sin una fecha de vencimiento inmediata en El Salvador (hasta el 9 de septiembre de 2026), Sudán y Ucrania (ambos hasta el 19 de octubre de 2026), y Líbano (hasta el 27 de noviembre de 2026).

¿Qué deben hacer los beneficiarios mientras continúa el litigio?

Con un caso todavía abierto en las cortes, USCIS recomienda algunas acciones puntuales para no perder de vista los cambios:

Revisar de forma constante la página oficial de TPS para Sudán del Sur en USCIS, en el apartado dedicado a la extensión del EAD.

Conservar el Formulario I-766 aunque la fecha impresa en la tarjeta ya haya pasado, mientras no exista un aviso oficial que indique lo contrario.

Suscribirse a las actualizaciones de SAVE a través de Granicus Communications para recibir avisos directos, sin depender de terceros.

Informarse sobre alternativas migratorias disponibles en caso de que el TPS termine de forma definitiva, tal como ya lo hacen salvadoreños, hondureños y nicaragüenses ante el estado actual de su propio TPS.

Mientras el caso continúe en las cortes, el estatus y la autorización de empleo de los beneficiarios de Sudán del Sur dependerán de cada nueva resolución judicial, no de un calendario fijo.

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