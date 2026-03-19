¿Qué hacer si te roban el coche en carretera? Guía rápida y requisitos

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Actuar ante el robo de tu coche en carretera. Foto: Getty

Con la cercanía de Semana Santa, miles de personas en México se preparan para viajar por carretera, ya sea en familia o con amigos. Pero junto con los planes de descanso también aparece un riesgo real: el robo de vehículo en carretera.

De acuerdo con sitios especializados como BBVA, la forma en que reaccionas ante un asalto puede marcar la diferencia entre mantenerte a salvo y recuperar tu auto o complicar la situación. Aquí te dejamos una guía rápida y clara para saber qué hacer si te pasa.

No pongas resistencia y prioriza tu seguridad

Lo primero y más importante: no te resistas, especialmente si se trata de un robo con violencia o armas. Tu integridad está por encima de cualquier bien material.

En la medida de lo posible, trata de recordar detalles de los agresores, como tatuajes, ropa, acento o señas particulares. Esa información puede ser clave más adelante.

Reporta el robo de inmediato al 911

Una vez que estés a salvo, debes llamar al 911 para reportar el robo. Ten a la mano datos como:

Placas del vehículo

Número de serie (VIN)

Ubicación aproximada del robo

Este paso es clave para que las autoridades activen la búsqueda del vehículo lo antes posible.

Levanta la denuncia ante el Ministerio Público

Después del reporte inicial, debes acudir al Ministerio Público para presentar la denuncia formal y abrir una carpeta de investigación.

Ahí podrás incluir todos los detalles del robo, incluyendo la información que recuerdes de los agresores. No olvides guardar el número de folio, ya que lo necesitarás para dar seguimiento.

Contacta a tu aseguradora y revisa tu póliza

También debes avisar a tu aseguradora lo antes posible. Si cuentas con seguro, puedes reportar el siniestro desde la app o por teléfono, usando tu número de póliza.

En muchos casos, si el vehículo no es localizado en un plazo aproximado de 15 días, podrás iniciar el proceso de indemnización, dependiendo de las condiciones de tu seguro.

Da de baja las placas para evitar mal uso

Otro paso importante es acudir a un Módulo de Control Vehicular para dar de baja las placas y registrar el auto como robado.

Esto ayuda a evitar que el vehículo sea revendido o utilizado para cometer otros delitos.

Viajar en carretera implica prevenir riesgos

Durante temporadas como Semana Santa, donde aumenta el flujo de viajeros, también crecen los riesgos en carretera. Por eso, además de saber qué hacer, es clave:

Evitar manejar de noche

Usar carreteras de cuota

Compartir tu ubicación en tiempo real

Revisar que tu seguro esté vigente

Tener claro este proceso puede ayudarte a actuar rápido, protegerte y reducir el impacto si enfrentas un robo en carretera.

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