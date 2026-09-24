Mark Zuckerberg llama a empoderar a la gente con IA y retoma el término “superinteligencia” de Trump
| 09:11 | Alfredo Narváez | Reuters
"La superinteligencia personal será mucho más grande e importante", dijo el CEO de Meta.
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, hizo un llamado este martes para “empoderar a las personas” con la inteligencia artificial (IA) sin concentrar su control en pocas manos. El empresario se presentó en el Meta Connect para retomar el término “superinteligencia” que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump utilizó en días recientes.
Además, Meta aprovechó su evento anual para presentar el Meta Muse Charm, un dispositivo del tamaño de un reloj de bolsillo que traslada al mundo real a Muse, el agente de inteligencia artificial (IA) de la empresa tecnológica.
Mark Zuckerberg habla del empoderamiento con IA y la “superinteligencia”
El creador de Facebook reconoció que la postura de empoderar a las personas con IA sin concentrar el poder se ha vuelto “sorprendentemente controvertida”, según dijo en su intervención durante el Meta Connect 2026 celebrado este miércoles en California.
Mark Zuckerberg también empleó el término “superinteligencia”, utilizado el martes por Donald Trump, quien anunció que Estados Unidos sustituirá oficialmente el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en su documentación oficial.
El empresario utilizó el término al proyectar que Muse, el agente personal de IA de Meta presentado hace dos semanas, será un primer paso hacia una “superinteligencia personal” para miles de millones de personas.
Zuckerberg consideró que la “superinteligencia personal” representa un avance mayor e inmediato, después de que su costosa apuesta anterior no prosperara.
“En realidad, está bastante claro que la superinteligencia personal no sólo llegará antes, sino que será mucho más grande e importante”.Mark Zuckerberg
“Por eso hemos centrado nuestros esfuerzos en crear los mejores dispositivos para la superinteligencia personal“, señaló, añadiendo que Muse también estaría disponible próximamente en la gama de gafas inteligentes de Meta.
Meta presenta el Muse Charm
Meta también presentó el Muse Charm, un dispositivo del tamaño de un reloj de bolsillo que traslada al mundo real a Muse, el agente de IA viral de Meta. De esta manera, los usuarios pueden tocar el dispositivo para acceder directamente a Muse, evitando así tener que usar aplicaciones de IA en los teléfonos inteligentes.
El dispositivo cuenta con una pantalla de 5 centímetros que se puede manejar con el pulgar y que muestra en el centro un personaje “Muse” personalizable. Un módem 5G integrado permite acceder a la IA, incluso sin conexión Wi-Fi, aunque el aparato no permite realizar llamadas.
Según los analistas, Muse Charm podría conectar con los consumidores más jóvenes en un momento en que las cámaras digitales, los teléfonos de tapa y los reproductores MP3 están viviendo un regreso nostálgico.
“Muse Charm podría ganar terreno entre la Generación Z y los consumidores más jóvenes. La combinación de IA, moda y personalización podría atraer a este público, especialmente si el dispositivo es asequible y fácil de usar”, señaló Linda Sui, fundadora de Smart Analytics Global, una firma de investigación de mercado.
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