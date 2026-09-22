¿Cuáles son las posibles consecuencias de un huracán categoría 5 como Polo?

¿Qué daños puede provocar un huracán categoría 5 como Polo? | Foto: Cuartoscuro

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson a las 06:00 horas (tiempo del centro de México) y se convirtió en el tercer ciclón de esta magnitud en formarse dentro del océano Pacífico con impacto en México. Cabe destacar que los fenómenos de esta magnitud tienen el potencial de provocar daños catastróficos, según autoridades estadounidenses.

Los huracanes se miden desde la categoría 1 hasta la categoría 5, siendo ésta última la de mayor potencial destructivo y es, precisamente, la magnitud alcanzada por Polo a 355 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Hasta el momento, se desconocen cuáles podrían ser los efectos reales que el huracán Polo podría tener en las costas mexicanas.

¿Cuáles son las potenciales consecuencias de un huracán categoría 5?

Un huracán de categoría 5, como lo es Polo, tiene el potencial de producir daños catastróficos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

Entre los posibles efectos destructivos de un ciclón de dicha magnitud, se encuentran:

Un alto porcentaje de viviendas de estructura ligera destruidas

Desprendimiento total de techos y colabso de paredes de dichas viviendas

Caída de árboles y postes del tendido eléctrico, lo que dejará aisladas a las zonas residenciales

Se estima que los cortes de electricidad por un ciclón de alta categoría puedan durar semanas o, posiblemente, meses. “La mayor parte de la zona quedará inhabitable durante semanas o meses“, según la NOAA.

Cabe destacar que estas no son, necesariamente, las consecuencias que dejará el huracán Polo en territorio mexicano.

México tiene experiencia con los huracanes categoría 5

Hasta antes de la aparición de Polo, en México habían impactado cinco huracanes de categoría 5 provenientes del océano Atlántico y dos en el Pacífico:

Océano Atlántico Janet, 1995 Beulah, 1967 Anita, 1977 Gilbert, 1988 Dean, 2007

Océano Pacífico Patricia, 2015 Otis, 2023.



El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reconoció en 2023 que, si bien dichos sistemas dejaron severos daños y pérdidas económicas importantes al tocar tierra, también dejaron efectos benéficos como la recarga de mantos acuíferos y de presas.

Así se clasifican los huracanes

La escala Saffir-Simpson contempla cinco categorías de huracán. Cada una corresponde a un rango determinado de velocidad del viento y a distintos tipos de afectaciones.

Antes de llegar a la categoría de huracán, existen dos etapas:

Perturbación tropical: presenta vientos superficiales menores a 63 km/h

presenta vientos superficiales menores a 63 km/h Depresión tropical: registra vientos de 63 hasta 119 km/h

A partir de los 119 km/h, el fenómeno entra en la clasificación de huracán.

Huracán categoría 1

Los huracanes categoría 1 presentan vientos de entre 119 y 154 km/h. Pueden generar afectaciones leves a la infraestructura y la vegetación.

Huracán categoría 2

Los huracanes categoría 2 tienen vientos de 154 a 178 km/h. Entre sus efectos se encuentran inundaciones en zonas costeras entre dos y cuatro horas antes de la llegada del huracán, además de daños serios a infraestructura terrestre y marítima.

Huracán categoría 3

Los huracanes categoría 3 presentan vientos de 178 a 210 km/h. Pueden dañar estructuras de construcciones debido al oleaje, derribar arbustos y árboles grandes y generar inundaciones entre tres y cinco horas antes de la llegada del ciclón tropical.

Huracán categoría 4

Los huracanes categoría 4 tienen vientos de entre 210 y 250 km/h. Pueden provocar daños en estructuras fuertes, derribar árboles, arbustos y señalizaciones, además de generar inundaciones de hasta tres metros de altura.

Huracán categoría 5

La categoría 5 es la máxima dentro de la escala Saffir-Simpson. Los huracanes que alcanzan esta intensidad presentan vientos superiores a 250 km/h.

Entre los daños asociados se encuentran afectaciones totales en construcciones ubicadas hasta 500 metros de la costa y fallas en el suministro de electricidad.

Por las características de sus vientos y los daños que pueden ocasionar, los huracanes categoría 5 corresponden al nivel más alto contemplado por la clasificación.

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