Padres de normalistas y trabajadores del IMSS encabezan las protestas en CDMX este 24 de septiembre

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 24 de septiembre se registrarán 26 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores y jubilados del IMSS y de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De forma específica, habrá una marcha; siete concentraciones; tres citas agendadas; una rodada motociclista; tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas y actividades de la CDMX, destacan las de trabajadores y jubilados del IMSS y de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para este 24 de septiembre.

Protestas y actividades en la CDMX este 24 de septiembre

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Hora: 10:00

Lugar: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Zócalo Capitalino

Motivo: Exigen insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna; así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato.

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de otros estados de la República Mexicana al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 300

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

Hora: 11:00

Lugar: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras

Motivo: Como parte de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, realizarán una manifestación para exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se retracte de la recomendación 208VG/2026 del 09 de julio, la cual exonera al Ejército mexicano y a la Marina de su participación en el caso Ayotzinapa, además descalifica el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de los organismos internacionales y las organizaciones que han acompañado a las víctimas durante todos estos años.

Actividades: 16:00 horas. Foro con una comisión de madres y padres de Ayotzinapa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Organizaciones en apoyo: Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa, Firmas por Palestina México, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Protesta Divergente “Palexico” y Red de Comunicación Alternativa y Popular.

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 700

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Hora: 11:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Medio Oriente.

Aforo: 30

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 12:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de trata de personas y abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Aforo: 25

Colectiva Feminista “Las Tonantzin”

Hora: 14:00

Lugar: Calz. del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Alc. Coyoacán

Motivo: Manifestarán su inconformidad derivada de la falta de otorgamiento de las facilidades necesarias, por parte del centro educativo dependiente de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, para que un joven víctima de abuso pueda acudir oportunamente a los citatorios emitidos por la Fiscalía y por diversas instancias de atención a víctimas, en el marco del proceso que se encuentra en curso.

Aforo: 30

Liberum A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Volanteo informativo con el fin de generar conciencia en torno a la situación de los animales destinados al consumo humano y al cuidado del medio ambiente.

Aforo: 05

Citas agendadas para hoy

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, Col. El Manto, Alc. Iztapalapa.

Aforo: 20

Inquilinos Organizados de la Colonia Pensador Mexicano por una Vivienda Digna

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen tarjetas de ahorro para la vivienda.

Aforo: 20

Damnificados de los Predios General Pedro Antonio de los Santos No. 50, Colonia San Miguel Chapultepec y Saratoga No. 714, Colonia Portales Sur

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen la regularización de los títulos de propiedad y se agilice con ello la entrega de sus escrituras, lo anterior a fin de que se frene el uso habitacional irregular de las áreas de redensificación dentro de sus inmuebles.

Aforo: 10

Rodadas motociclistas

Locos por las Motos Ciudad de México

Hora: 21:00

Lugar 1: Parque Temático “Iztapasauria”, Calle 711, Col. Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa

Hora: 21:30

Lugar 2: Monumento a Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Col. Cabeza de Juárez III, Alc. Iztapalapa

Hora: 22:00

Lugar 3: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Por definir

Motivo: Rodada “A lo viva México”.

Organizaciones en apoyo: El Tunas BKR

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.

Aforo: 60

Rodadas ciclistas para hoy

Fino MX

Hora: 05:30

Lugar: Monte Albán No. 25, Col. Narvarte Oriente

Destino: Caseta La Venta, Autopista Chamapa-La Venta, Alc. Cuajimalpa

Aforo: 25

Rueda Libre

Hora: 20:15

Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas

Destino: Castillo Irlandés, Encinos No. 144, Col. Miguel Hidalgo 4ª Sección, Alc. Tlalpan

Aforo: 25

Buena Vibra

Hora: 21:00

Lugar: Caballito de Reforma, Col. Tabacalera

Destino: Por definir

Aforo: 30

Actividades artísticas

La Malinche

Hora: 20:00

Lugar: Frontón México

Aforo: 3,800

Moenia

Hora: 20:00

Lugar: Palacio de los Deportes

Aforo: 20,000

El Rey León

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Telcel

Aforo: 1,400

Lucero

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Aforo: 9,790

Actividades culturales para hoy

Herbalife

Hora: 08:00

Lugar: Arena Ciudad de México

Fecha: Del 24 al 26 de septiembre de 2026

Aforo: 12,500

Dell Technologies Partner Summit

Hora: 08:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Aforo: 1,500

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

69° Aniversario de los Mercados de La Merced

Hora: 10:00

Lugar: Mercados de La Merced, Col. Merced Centro

Aforo: 10,000

Observaciones: Evento que contará con la participación de los sonidos Cóndor, Jrs, Caribeans, Siboney, Sensación Barranco, Pancho, entre otros.

K-Expo México 2026

Hora: 11:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Fecha: Del 24 al 27 de septiembre de 2026

Aforo: 10,000

Rodada Mexicanos al Grito de Rueda “Paseo de Todos Ciudad de México”

Hora: 20:30

Inicia y termina: Monumento a la Revolución

Circuito: Ignacio Ramírez, Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma a la Glorieta Diana Cazadora, regresando por Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 5 de Mayo, Circuito Zócalo Capitalino, 5 de Febrero, Lorenzo Boturini, Álvaro Obregón, Monterrey, Av. de los Insurgentes, Valentín Gómez Farías, Av. Plaza de la República al Monumento a la Revolución

Aforo: 3,000

Eventos deportivos

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:00

Lugar: Arena Coliseo

Aforo: 2,000

Ruta After Dark

Hora: 19:00

Salida: Monumento a la Revolución

Meta: Ángel de la Independencia

Ruta: Av. de la República, Av. Paseo de la Reforma, Circuito Gandhi, Av. Paseo de la Reforma al Ángel de la Independencia

Aforo: 600

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 24 de septiembre.

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