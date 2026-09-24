Padres de normalistas y trabajadores del IMSS encabezan las protestas en CDMX este 24 de septiembre
Se recomienda tomar rutas alternas y anticipar traslados en la capital.
Este jueves 24 de septiembre se registrarán 26 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores y jubilados del IMSS y de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De forma específica, habrá una marcha; siete concentraciones; tres citas agendadas; una rodada motociclista; tres rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las protestas y actividades de la CDMX, destacan las de trabajadores y jubilados del IMSS y de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para este 24 de septiembre.
Protestas y actividades en la CDMX este 24 de septiembre
Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Zócalo Capitalino
- Motivo: Exigen insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna; así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de otros estados de la República Mexicana al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 300
Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero
- Hora: 11:00
- Lugar: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras
- Motivo: Como parte de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, realizarán una manifestación para exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se retracte de la recomendación 208VG/2026 del 09 de julio, la cual exonera al Ejército mexicano y a la Marina de su participación en el caso Ayotzinapa, además descalifica el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de los organismos internacionales y las organizaciones que han acompañado a las víctimas durante todos estos años.
- Actividades: 16:00 horas. Foro con una comisión de madres y padres de Ayotzinapa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.
- Organizaciones en apoyo: Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa, Firmas por Palestina México, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Protesta Divergente “Palexico” y Red de Comunicación Alternativa y Popular.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 700
Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Hora: 11:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Medio Oriente.
- Aforo: 30
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: 12:30
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
- Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de trata de personas y abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
- Aforo: 25
Colectiva Feminista “Las Tonantzin”
- Hora: 14:00
- Lugar: Calz. del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Alc. Coyoacán
- Motivo: Manifestarán su inconformidad derivada de la falta de otorgamiento de las facilidades necesarias, por parte del centro educativo dependiente de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, para que un joven víctima de abuso pueda acudir oportunamente a los citatorios emitidos por la Fiscalía y por diversas instancias de atención a víctimas, en el marco del proceso que se encuentra en curso.
- Aforo: 30
Liberum A.C.
- Hora: Durante el día
- Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Volanteo informativo con el fin de generar conciencia en torno a la situación de los animales destinados al consumo humano y al cuidado del medio ambiente.
- Aforo: 05
Citas agendadas para hoy
Frente Popular Francisco Villa Independiente
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, Col. El Manto, Alc. Iztapalapa.
- Aforo: 20
Inquilinos Organizados de la Colonia Pensador Mexicano por una Vivienda Digna
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Exigen tarjetas de ahorro para la vivienda.
- Aforo: 20
Damnificados de los Predios General Pedro Antonio de los Santos No. 50, Colonia San Miguel Chapultepec y Saratoga No. 714, Colonia Portales Sur
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Exigen la regularización de los títulos de propiedad y se agilice con ello la entrega de sus escrituras, lo anterior a fin de que se frene el uso habitacional irregular de las áreas de redensificación dentro de sus inmuebles.
- Aforo: 10
Rodadas motociclistas
Locos por las Motos Ciudad de México
- Hora: 21:00
- Lugar 1: Parque Temático “Iztapasauria”, Calle 711, Col. Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa
- Hora: 21:30
- Lugar 2: Monumento a Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Col. Cabeza de Juárez III, Alc. Iztapalapa
- Hora: 22:00
- Lugar 3: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Motivo: Rodada “A lo viva México”.
- Organizaciones en apoyo: El Tunas BKR
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
- Aforo: 60
Rodadas ciclistas para hoy
Fino MX
- Hora: 05:30
- Lugar: Monte Albán No. 25, Col. Narvarte Oriente
- Destino: Caseta La Venta, Autopista Chamapa-La Venta, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 25
Rueda Libre
- Hora: 20:15
- Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas
- Destino: Castillo Irlandés, Encinos No. 144, Col. Miguel Hidalgo 4ª Sección, Alc. Tlalpan
- Aforo: 25
Buena Vibra
- Hora: 21:00
- Lugar: Caballito de Reforma, Col. Tabacalera
- Destino: Por definir
- Aforo: 30
Actividades artísticas
La Malinche
- Hora: 20:00
- Lugar: Frontón México
- Aforo: 3,800
Moenia
- Hora: 20:00
- Lugar: Palacio de los Deportes
- Aforo: 20,000
El Rey León
- Hora: 20:00
- Lugar: Teatro Telcel
- Aforo: 1,400
Lucero
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
Actividades culturales para hoy
Herbalife
- Hora: 08:00
- Lugar: Arena Ciudad de México
- Fecha: Del 24 al 26 de septiembre de 2026
- Aforo: 12,500
Dell Technologies Partner Summit
- Hora: 08:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Aforo: 1,500
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
69° Aniversario de los Mercados de La Merced
- Hora: 10:00
- Lugar: Mercados de La Merced, Col. Merced Centro
- Aforo: 10,000
- Observaciones: Evento que contará con la participación de los sonidos Cóndor, Jrs, Caribeans, Siboney, Sensación Barranco, Pancho, entre otros.
K-Expo México 2026
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Fecha: Del 24 al 27 de septiembre de 2026
- Aforo: 10,000
Rodada Mexicanos al Grito de Rueda “Paseo de Todos Ciudad de México”
- Hora: 20:30
- Inicia y termina: Monumento a la Revolución
- Circuito: Ignacio Ramírez, Glorieta de Colón, Av. Paseo de la Reforma a la Glorieta Diana Cazadora, regresando por Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 5 de Mayo, Circuito Zócalo Capitalino, 5 de Febrero, Lorenzo Boturini, Álvaro Obregón, Monterrey, Av. de los Insurgentes, Valentín Gómez Farías, Av. Plaza de la República al Monumento a la Revolución
- Aforo: 3,000
Eventos deportivos
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:00
- Lugar: Arena Coliseo
- Aforo: 2,000
Ruta After Dark
- Hora: 19:00
- Salida: Monumento a la Revolución
- Meta: Ángel de la Independencia
- Ruta: Av. de la República, Av. Paseo de la Reforma, Circuito Gandhi, Av. Paseo de la Reforma al Ángel de la Independencia
- Aforo: 600
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