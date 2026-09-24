Vinculan a proceso por desaparición forzada a 7 policías preventivos de Coyuca de Benítez

Foto: FGE Guerrero

En Guerrero, siete policías preventivos municipales de Coyuca de Benítez fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado, la institución identificó a los imputados como:

Ana Karen “N”

Jesús Manuel “N”

José Neftalí “N”

Librado “N”

Rigoberto “N”

Viridiana “N”

Zenón “N”

A la par, destacó que durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien determinó vincularlos a proceso.

De acuerdo con las investigaciones, el 11 de septiembre de 2026, mientras los agentes realizaban un filtro de seguridad sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, la víctima, José Ángel “N”, habría sido detenida y trasladada con rumbo desconocido, siendo localizada sin vida días después.

El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 23 de enero de 2027. También mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los siete imputados permanecerán internos en el Centro de Reinserción Social de Acapulco de Juárez.

Tiempo en que la FGE de Guerrero continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten involucrados.

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