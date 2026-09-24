Huracán Polo mantendrá este jueves las lluvias intensas en al menos 5 estados del Pacífico mexicano

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 24 de septiembre de 2026, el huracán Polo continuará desplazándose con categoría mayor al sur de las costas de Michoacán y Colima, manteniendo la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en Nayarit, así como, oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de esos estados.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 3:00 horas el huracán Polo se ubicaba a 240 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y 290 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento de 15 km/h, vientos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h.

Mientras tanto, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua; fuertes en Sinaloa y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora. A la par, la onda tropical 41 sobre el sureste y sur, y otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, centro y oriente, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Toda vez que un sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, propiciando fuertes rachas de vientos en la región, con una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, Golfo de México y la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit Chihuahua Puebla Veracruz Campeche Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango Sinaloa Tamaulipas San Luis Potosí Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Viento: 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: costas de Guerrero, disminuyendo durante el día. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 4.0 a 6.0 metros: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Nayarit y Guerrero. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se prevé que el huracán Polo se desplace paralelo a las costas del Pacífico Central Mexicano acercándose eventualmente al sur de la península de Baja California, manteniendo la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente del país, desde Michoacán hasta Sinaloa, además de Baja California Sur, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de esos estados.

Además, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región, mientras la onda tropical 41, integrándose con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, Golfo de México y la península de Yucatán, con un sistema frontal que, sin afectar al país, se desplazará hacia el norte del Golfo de México, alejándose del territorio nacional.

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