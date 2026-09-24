Huracán Polo mantendrá este jueves las lluvias intensas en al menos 5 estados del Pacífico mexicano
Según el pronóstico, el huracán Polo se acercará eventualmente al sur de la península de Baja California Sur.
Este jueves 24 de septiembre de 2026, el huracán Polo continuará desplazándose con categoría mayor al sur de las costas de Michoacán y Colima, manteniendo la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en Nayarit, así como, oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de esos estados.
De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 3:00 horas el huracán Polo se ubicaba a 240 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y 290 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento de 15 km/h, vientos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h.
Mientras tanto, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua; fuertes en Sinaloa y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora. A la par, la onda tropical 41 sobre el sureste y sur, y otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, centro y oriente, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Toda vez que un sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, propiciando fuertes rachas de vientos en la región, con una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera manteniendo el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, Golfo de México y la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Chihuahua
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Quintana Roo
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Yucatán
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm):
- Aguascalientes
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes:zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.
- Viento:
- 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: costas de Guerrero, disminuyendo durante el día.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 4.0 a 6.0 metros: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Nayarit y Guerrero.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 26 a 28 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, para este viernes se prevé que el huracán Polo se desplace paralelo a las costas del Pacífico Central Mexicano acercándose eventualmente al sur de la península de Baja California, manteniendo la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente del país, desde Michoacán hasta Sinaloa, además de Baja California Sur, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de esos estados.
Además, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región, mientras la onda tropical 41, integrándose con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, Golfo de México y la península de Yucatán, con un sistema frontal que, sin afectar al país, se desplazará hacia el norte del Golfo de México, alejándose del territorio nacional.
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