Polo sigue como huracán categoría 5: alertan por lluvias, vientos y oleaje en costas del Pacífico

Huracán Polo se mantiene como categoría 5. Foto: Conagua.

El huracán Polo continúa como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este jueves 24 de septiembre de 2026, mientras se prevén lluvias intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema también ocasionará vientos de hasta 110 km/h en costas de Michoacán y oleaje de hasta 8 metros de altura en esa entidad, además de condiciones de viento y oleaje en otros estados del Pacífico mexicano.

Polo se mantiene como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson

El huracán Polo mantiene la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

💨 Condiciones #Meteorológicas registradas por el #Huracán #Polo, al amanecer de esta jueves 24 de septiembre. Se mantiene como categoría 5, la máxima en la escala #SaffirSimpson ⬇️ pic.twitter.com/d3wpo3yDzr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

De acuerdo con la información proporcionada, la circulación de Polo refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur de México. Ante sus efectos, se mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical en sectores de la costa del Pacífico.

Las áreas establecidas son las siguientes:

Zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical : desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima

: desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima Zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical: desde el oeste de Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco

Estas zonas corresponden a los sectores costeros señalados en el reporte, donde se mantiene el seguimiento de las condiciones asociadas al sistema tropical.

Polo provocará lluvias intensas y muy fuertes en cinco entidades

La circulación del huracán Polo favorecerá la presencia de lluvias intensas en cuatro entidades y precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Los acumulados previstos se distribuyen de la siguiente manera:

Lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]): Jalisco: oeste, sur y costa Colima Michoacán: costa y este Guerrero: oeste

(de 75 a 150 milímetros [mm]): Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm): Nayarit: sur y costa

(de 50 a 75 mm):

Las precipitaciones están relacionadas con la circulación del huracán Polo, que refuerza las condiciones de lluvia en el occidente y sur del territorio nacional.

Polo provocará vientos y oleaje en costas del Pacífico

Además de las lluvias, el huracán Polo generará condiciones de viento y oleaje en diferentes sectores de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

El pronóstico de vientos sostenidos, rachas y oleaje es el siguiente:

Costas de Michoacán: vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, y oleaje de 6 a 8 metros de altura

Costas de Jalisco y Colima: vientos sostenidos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h, y oleaje de 4 a 6 metros de altura

Costas de Guerrero: vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, y oleaje de 4 a 6 metros de altura

Costas de Nayarit: oleaje de 2 a 3 metros de altura

Las condiciones previstas corresponden a los efectos asociados con el sistema tropical y su circulación sobre el océano Pacífico. Las zonas costeras mencionadas deberán mantenerse atentas a los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades correspondientes.

¿Qué podrían provocar las lluvias ocasionadas por Polo?

Las lluvias generadas por el huracán Polo podrían originar diferentes efectos en las regiones de los estados mencionados. Entre los riesgos previstos se encuentran:

Deslaves en zonas susceptibles

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos de ríos y arroyos

Inundaciones en zonas bajas

Debido a estas condiciones, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los efectos relacionados con las lluvias, los vientos y el oleaje asociados con el huracán Polo, por lo que se recomienda consultar la información oficial sobre las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.

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