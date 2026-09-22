Cuídate del huracán Polo: ¿qué debe llevar tu mochila de emergencia contra ciclones?

Autoridades recomiendan tener siempre una mochila de emergencia. Shutterstock

El huracán Polo alcanzó este martes la categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por lluvias intensas en estados como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por su parte, la Secretaría de Salud (SSA) recordó la importancia de tener lista una mochila de emergencias.

Las autoridades mexicanas también alertaron que las precipitaciones generadas por Polo podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados, por lo que exhortaron a la población a permanecer atenta.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia por huracanes?

“Ante la temporada de lluvias, tormentas, ciclones o huracanes, es fundamental contar con una mochila equipada con lo indispensable“, recomendó la SSA este lunes 21 de septiembre.

Esta mochila debe contener los siguientes artículos:

Botiquín de primeros auxilios con tus medicinas y las de tu familia.

Radio, silbato y linterna con baterías de repuesto.

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos.

Documentos esenciales cubiertos en bolsas de plástico o escaneados en una memoria USB.

Artículos de higiene.

Si tienes animales de compañía, considera su agua y alimento.

Fuente: SSA

Prevención ante #CiclonesTropicales ⛈ 🌊 🌀

Una mochila de emergencia puede salvar vidas. 🎒🆘



Ante la temporada de lluvias, tormentas, ciclones o huracanes, es fundamental contar con una mochila equipada con lo indispensable. 🎒🔦🥫💧📻🧻🧰🩹🧥🔋📄🧼



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Recomendaciones si vives en una zona de riesgo

Por otro lado, las autoridades sanitarias mexicanas también emitieron una serie de recomendaciones a las personas que viven en zonas de riesgo por el huracán Polo:

Evita salir de casa.

Infórmate y sigue las recomendaciones e instrucciones de Protección Civil.

Desconecta aparatos eléctricos.

Cierra las llaves de agua y gas.

Evita tocar postes o cables de energía eléctrica.

Fuente: SSA

Recomendaciones generales frente a tormentas y huracanes

Luego de las consecuencias por el huracán Otis en 2023, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) publicó una serie de recomendaciones generales en caso de ciclones:

Prepara tu mochila de emergencia

Visualiza rutas de evacuación para usarlas en caso de ser necesario

Si tu casa está en riesgo, acude al refugio más cercano con anticipación

No esperes demasiado, anticípate

Evita refugiarte en construcciones débiles o con techo de lámina

Apártate de instalaciones eléctricas, postes, árboles y caudales de agua

No cruces corrientes de agua, ya que pueden arrastrarte

Recuerda que, en el centro del huracán, se crea un ambiente de falsa calma, continúa en el refugio o en el lugar de menor riesgo hasta que las autoridades te indiquen que sea seguro salir

Después del paso del huracán, revisa tu casa y asegúrate que es seguro regresar

Atiende las instrucciones de las autoridades

Si necesitas ayuda, llama al 911



Fuente: Cenapred

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