Pobreza entre hispanos en EE. UU. cae a su nivel más bajo de la historia: 13.9%

Pobreza entre hispanos presentó el nivel más bajo desde 1973. Foto: Shutterstock

Un nuevo informe de la Oficina del Censo arrojó que la tasa oficial de pobreza entre hispanos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo: 13.9%.

Según los datos actualizados en Census, el indicador pasó de 15.1% en 2024 a 13.9% en 2025, una reducción de 1.2 puntos porcentuales. La tasa oficial de pobreza nacional también bajó de 10.7% a 10.2% durante el mismo período.

Las cifras representan el nivel más bajo registrado para la población hispana desde 1973, año en que la Encuesta de Población Actual comenzó a recopilar información de este grupo. En aquel momento, la tasa era de 21.9%.

¿Cuándo una familia hispana está dentro de ese 13.9% de pobreza?

La tasa corresponde a la medida oficial de pobreza del gobierno federal. Este indicador compara los ingresos monetarios antes de impuestos de una persona o familia, con un umbral de pobreza que también cambia según el tamaño y la composición del hogar.

Por ejemplo, para 2025 el ingreso promedio para una familia de cuatro personas fue de 32 mil 970 dólares. Estar por debajo de ese número, en una familia de cuatro, signfica una situación de pobreza bajo esta metodología.

Cabe aclarar que la medida oficial no incorpora todos los recursos económicos que pueden mejorar la situación de un hogar.

A diferencia de la medida oficial, la Medida de Pobreza Suplementaria (SPM) toma en cuenta impuestos, gastos relacionados con el trabajo, gastos médicos y determinados programas gubernamentales, además de ajustar los umbrales, según los costos de vivienda de cada zona.

La SPM para toda la población fue de 13.1% en 2025 y no registró un cambio significativo para 2024. En este sentido, la cifra de 13.9% se considera la tasa correspondiente a la medida oficial.

La pobreza entre hispanos se redujo ocho puntos en cinco décadas

En 1973, cuando los datos comenzaron a publicarse en Census para la población hispana, la tasa oficial de pobreza era de 21.9% y en 2025 llegó a 13.9%.

El indicador se redujo en aproximadamente ocho puntos porcentuales en poco más de cinco décadas. Sin embargo, el recorrido no ha sido uniforme y ha estado marcado por períodos de aumento y disminución.

Otro punto interesantes es que el Census incorporó cambios metodológicos y de encuesta en el Suplemento Anual Social y Económico de la Encuesta de Población Actual en Estados Unidos (CPS ASEC). No obstante, la agencia señaló que la tasa de pobreza entre hispanos alcanzó el mínimo histórico incluso con esas modificaciones.

Cabe destacar que, para los latinos, aquel “sueño americano” ya no parece tan fácil de alcanzar. Pero aunque muchos sienten que el camino se complicó, el 57% dice que hoy vive mejor que sus padres y el 53% cree que sus hijos vivirán mejor que ellos, según Pew Research Center.

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