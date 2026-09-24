A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 24 de septiembre de 2026

| 07:30 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno

A las Nueve en Uno, programa informativo conducido por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno. Foto: UnoTV.

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Huracán Polo vuelve a intensificarse y podría alcanzar nuevamente la categoría 5; autoridades vigilan su trayectoria ante la posibilidad de que se acerque a costas mexicanas

✔️ Tras 541 días, la familia de Doña Carlota recuperará la casa de Chalco que estuvo en el centro del conflicto por despojo

✔️ Hallan más de mil 600 dientes de leche y restos humanos en una zona de Zacapu, Michoacán; madre buscadora pide profundizar las investigaciones

✔️ Bebés fallecidos en el IMSS de Durango no fueron sometidos a necropsia, confirma la Fiscalía estatal

✔️ Avanzan en el Senado reformas para sancionar el uso fraudulento de logos oficiales y fortalecer el combate a la piratería; los memes y parodias quedan excluidos

✔️ Delegaciones de Estados Unidos e Israel abandonan la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del presidente de Irán

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